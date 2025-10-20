Famosas não abrem mão de suplementação para atingir a meta de proteína

Para atingir a meta diária de proteína, diversas famosas recorrem ao famoso whey protein. Juju Salimeni, Jojo Todynho, Gracyanne Barbosa e Virginia são algumas que recorrem ao suplementar para manter a massa muscular e os corpos sarados.

Recentemente, Juju Salimeni detalhou sua alimentação. A primeira refeição da influenciadora é uma panqueca doce de claras e whey protein. Depois, batata inglesa e frango. Em seguida, farinha de arroz com whey protein. Na sequência, crepioca com refrigerante sem açúcar. Por último, um shake de whey com mamão.

Gracyanne Barbosa toma o suplemento há anos, mas acabou deixando de lado no BBB. "Voltando, né, gente? Quando me falaram que eu cherei whey, eu não lembrava. Falei: 'Não, preciso comer whey'. Que desespero! Eu amo. Cheirar... Muito louca", disse, de forma descontraída relembrando de uma situação que viveu dentro do reality.

No ano passado, Jojo Todynho compartilhou um momento curioso de sua rotina fitness nas redes sociais, revelando que ganhou uma pitada de açúcar em seu whey protein. Já Virginia consome muitos ovos e ainda toma whey para ganhar massa.

Mas atualmente não é necessário consumir whey para aumentar a digestão de proteínas. Há disponível no mercado bebidas lácteas proteicas, sucos proteicos, barra de proteína, entre outros. E quem quer muito sabor uma ótima opção são os Protein Balls, que são lanches práticos de diferentes marcas, geralmente em formato de bolinhas, feitos com ingredientes proteicos, como whey protein, e outros componentes como aveia, pasta de amendoim, sementes ou frutas secas.

“A ideia do Protein Balls surgiu da necessidade de trazer mais praticidade ao consumo de proteína no dia a dia. Uma solução fácil, gostosa e nutritiva para quem tem uma rotina corrida, sem abrir mão do sabor. Atende principalmente ao público jovem, que costuma consumir cereais matinais cheios de açúcares adicionados. O Protein Balls chega como uma alternativa saudável, feita com Whey Protein Concentrado, sem adição de açúcares, baixo em gordura e zero glúten e com aquele sabor que remete à infância, mas com propósito e equilíbrio”, afirma Aleksandra Simões, porta-voz da Atomic Labs.