Cau Saad representa o Brasil em imersão da BYD na China e reforça compromisso com mobilidade, bem-estar e sustentabilidade

A influenciadora digital e especialista em saúde e fitness Cau Saad representou o Brasil em uma imersão especial promovida pela montadora BYD na China. A ação fez parte do movimento global da marca, que vem reforçando sua presença no mercado e ampliando iniciativas voltadas à mobilidade elétrica, tecnologia e sustentabilidade.

Antes da viagem, Cau já havia participado de ativações com a BYD, na Itália e no Brasil neste ano, fortalecendo a relação com a montadora e alinhando sua imagem a valores como consciência ambiental, qualidade de vida e futuro sustentável.

“Foi emocionante representar o Brasil nessa imersão da BYD na China. Acredito que mobilidade, saúde e consciência ambiental andam juntas. Minha missão sempre foi promover bem-estar e qualidade de vida, e me senti honrada em levar essa mensagem também para o universo da mobilidade elétrica e da sustentabilidade”, afirmou Cau Saad.

Durante a imersão, Cau participou de visitas à sede global da BYD, acompanhou apresentações sobre inovação e desenvolvimento tecnológico, testou veículos elétricos e integrou debates sobre o futuro da mobilidade sustentável no mundo.

Com forte presença digital e um público que valoriza saúde, estilo de vida ativo e responsabilidade socioambiental, Cau Saad reforça o papel da BYD de aproximar a mobilidade elétrica de pessoas reais e inspirar escolhas mais conscientes e sustentáveis.