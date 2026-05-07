Jojo Todynho expõe real motivo de ter desistido de briga com Malévola em Bangu - (crédito: Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (6) para esclarecer por que decidiu encerrar a briga pública com a influenciadora Malévola.

Dias após desafiar a rival para resolver o conflito em Bangu, a artista afirmou que preferiu recuar após ouvir conselhos de pessoas próximas e pensar no próprio futuro profissional.

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A confusão ganhou repercussão depois que Malévola viajou até o Rio de Janeiro, contratou um helicóptero para sobrevoar a casa de Jojo e acusou a cantora de ter “arregado”.

Após trocas de provocações nas redes, a influenciadora voltou para São Paulo e deu o assunto por encerrado.

Agora, Jojo decidiu explicar publicamente por que optou por não levar a discussão adiante.

Estudante de Direito, atualmente no sétimo semestre, ela afirmou que tem objetivos maiores e não quer comprometer os planos profissionais por impulsividade.

“Claro que muita gente vai achar que a minha atitude foi covarde. O que você tem a perder? Eu tenho muito, um futuro promissor. Mas eu tenho pessoas da minha volta, que é o que vocês deveriam ter, chamada Voz da Sabedoria e Voz da Experiência”, disse.

A cantora também refletiu sobre o próprio amadurecimento e comparou a postura atual com atitudes do passado.

“Vocês acham que o meu antigo eu não queria? Eu queria estar. Mas até quando eu vou continuar no meu antigo eu? Amadurecer dói. Dói, claro que dói. Mas nos molda. Hoje eu sinto na mesa de magnata. Tenho amizade com juiz, juíza federal. Sabe quando a Jojo Todynho estaria sentada nessa mesa? Nunca!”, completou.

Ao longo do desabafo, a ex-participante de "A Fazenda" afirmou que não pretende colocar em risco tudo o que conquistou ao longo da carreira por conta de desentendimentos momentâneos.

“Nós levamos anos para construir algo e em cinco minutos nós destruímos isso e comprometemos 30 anos da nossa vida por banalidade, por ego, por vaidade, por indignação, revolta, sei lá o que que seja, pela emoção, pela impulsividade”, afirmou.

Por fim, Jojo reforçou que acredita na mudança pessoal como parte necessária do amadurecimento.

“Minha vida é um acontecimento, muito bom graças a Deus e mais uma vez agradeço pelo carinho. É isso, meu povo, mudar faz parte e é necessário, porque senão você pode pegar o porco, colocar o melhor perfume, dar um banho, que quando ele vê a lama, ele vai se jogar lá novamente, entende? É isso”, encerrou.