Zé Felipe troca festa de R$ 2 milhões da sobrinha por uma noite ao lado da ex-sogra

Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais após contar que acabou faltando à festa de 15 anos da sobrinha, Maria Sophia, realizada na última quarta-feira (6).
O motivo, segundo o próprio cantor, foi uma longa conversa com Margareth Serrão, sua ex-sogra e mãe de Virginia Fonseca.
O relato foi compartilhado por meio dos stories no Instagram. No vídeo, o sertanejo explicou que foi até a casa apenas para ver os filhos, mas acabou mudando os planos ao encontrar Margareth no local.
A celebração de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo, chamou atenção pelo luxo e teria custado cerca de R$ 2 milhões.
"Aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha, aí tá, né? Falei 'vou ver as crianças, dar um beijinho nela e vou'. Beleza, toda vez que eu vou lá na casa eu vou sempre no cinema ou lá no quarto das crianças, hoje eu fui lá e Margareth tava lá", iniciou o cantor sertanejo.
Na sequência, ele contou que a conversa se prolongou e acabou desistindo da comemoração.
"Aí eu comecei a conversar, conversei, conversei, quem disse que eu dei conta de ir na festa? Voltei pra casa aqui", afirmou.
A declaração rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a relação próxima entre Zé Felipe e a ex-sogra. Muitos usuários sugeriram uma possível reaproximação com Virginia.
“Gente, esse homem não esconde que é louca pela loira e é doido pela volta”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter. “Recaída, hein, Zé Felipe?”, comentou outro.
As críticas também apareceram entre os seguidores do Instagram. “Achei paia da parte dele!!”, opinou um internauta.
“Tanto dia pra ir conversar, jogar conversa fora. Foi lógico no dia do aniversário da sobrinha. Ai tem coisa...”, escreveu outro.
“Deixar de estar em um momento especial da sobrinha pra tá de conversa com a ex-sogra… consideração viu”, criticou mais um.