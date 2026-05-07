Rico Melquiades expõe interesse por mudança de cor de pele e choca público - (crédito: Reprodução/SBT)

Rico Melquiades voltou a chamar atenção nas redes sociais após revelar que pretende passar por um novo procedimento estético para alterar o tom da própria pele.

A declaração foi dada durante um evento promovido por Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, realizado na última terça-feira (5), em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em conversa com o Portal LeoDias, o campeão de A Fazenda afirmou que deseja ficar mais bronzeado e explicou que não pretende recorrer à exposição solar por conta da facilidade em desenvolver melasma.

“Eu gosto de mudar e isso me dá prazer. Eu sou muito branco, quase que transparente, então eu quero mudar a minha cor. Eu quero ficar mais bronzeado. Se Michael Jackson mudou a cor eu também posso”, declarou.

Na sequência, Rico reforçou que pretende buscar alternativas estéticas para atingir o resultado desejado.

“Eu tenho preguiça de estar levando sol, tenho facilidade de pegar melasma. Eu vou procurar pra mudar a cor da minha pele mesmo. É de verdade mesmo, vou procurar [...] Eu não quero saber, quero mudar de cor e ficar mais bronzeado”, completou.

As falas repercutiram rapidamente no X, antigo Twitter, e dividiram opiniões entre os internautas. Muitos usuários criticaram a comparação feita pelo influenciador com Michael Jackson.

“Essa xixa descobriu que ganha holofotes falando absurdos sobre plástica né? Toda semana uma merda pra ganhar hype e divulgar tigrinho”, escreveu um perfil.

“Michael mudando por doença e não por estética”, comentou outro usuário. “Já passou da hora de procurar ajuda psicológica, as únicas notícias desse rapaz que sai em portais é ele anunciando uma nova cirurgia uma atrás da outra”, opinou mais um.

“A comparação mais burra que já vi”, disparou outro internauta.