Rico Melquiades expõe interesse por mudança de cor de pele e choca público

Rico Melquiades voltou a chamar atenção nas redes sociais após revelar que pretende passar por um novo procedimento estético para alterar o tom da própria pele.
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A declaração foi dada durante um evento promovido por Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, realizado na última terça-feira (5), em São Paulo.
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Em conversa com o Portal LeoDias, o campeão de A Fazenda afirmou que deseja ficar mais bronzeado e explicou que não pretende recorrer à exposição solar por conta da facilidade em desenvolver melasma.
“Eu gosto de mudar e isso me dá prazer. Eu sou muito branco, quase que transparente, então eu quero mudar a minha cor. Eu quero ficar mais bronzeado. Se Michael Jackson mudou a cor eu também posso”, declarou.
Na sequência, Rico reforçou que pretende buscar alternativas estéticas para atingir o resultado desejado.
“Eu tenho preguiça de estar levando sol, tenho facilidade de pegar melasma. Eu vou procurar pra mudar a cor da minha pele mesmo. É de verdade mesmo, vou procurar [...] Eu não quero saber, quero mudar de cor e ficar mais bronzeado”, completou.
As falas repercutiram rapidamente no X, antigo Twitter, e dividiram opiniões entre os internautas. Muitos usuários criticaram a comparação feita pelo influenciador com Michael Jackson.
“Essa xixa descobriu que ganha holofotes falando absurdos sobre plástica né? Toda semana uma merda pra ganhar hype e divulgar tigrinho”, escreveu um perfil.
“Michael mudando por doença e não por estética”, comentou outro usuário. “Já passou da hora de procurar ajuda psicológica, as únicas notícias desse rapaz que sai em portais é ele anunciando uma nova cirurgia uma atrás da outra”, opinou mais um.
“A comparação mais burra que já vi”, disparou outro internauta.
Rico Melquiades revela que quer mudar a cor de sua pele:— QG do POP (@QGdoPOP) May 7, 2026
“Eu sou muito branco, então eu quero mudar minha cor, ficar mais bronzeado. Se Michael Jackson mudou a cor, eu também posso, eu vou procurar pra mudar a cor da minha pele mesmo.” pic.twitter.com/UMTNuDJwBX
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