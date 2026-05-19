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Paula Aires quebra silêncio e desmente volta com Matheus Aleixo

Influenciadora falou sobre o tema em suas redes sociais

Influenciadora digital Paula Aires - (crédito: Reprodução/Instagram)
Influenciadora digital Paula Aires - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Paula Aires usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para negar os rumores de que teria reatado o casamento com Matheus Aleixo, da dupla com Kauan.

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As especulações começaram após notícias apontarem uma possível reconciliação entre os dois. Diante da repercussão, Paula decidiu se pronunciar publicamente e afirmou que a informação foi divulgada antes mesmo de ela conseguir responder oficialmente sobre o assunto.

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“Não, não reatamos”, escreveu a influenciadora no início do desabafo compartilhado em seu perfil.

Na sequência, Paula afirmou que acredita na transformação das pessoas e no propósito das situações vividas, mas destacou que o cenário envolvendo o ex-casal é mais delicado do que aparenta nas redes sociais.

“Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples”, declarou.

A influenciadora também comentou sobre o impacto emocional causado pela exposição do término e disse que sempre tentou preservar a discrição da família.

“Sempre prezei pela privacidade e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa. Preciso seguir forte por mim e, principalmente, pelas crianças”, afirmou.

Ao finalizar o texto, Paula Aires agradeceu o apoio que vem recebendo desde o fim do relacionamento e disse estar enfrentando o momento com fé.

“O futuro pertence a Deus. Agradeço de coração a todos que têm atravessado esse deserto comigo, respeitando meu silêncio, me acolhendo e não soltando a minha mão”, concluiu.

Leia o comunicado na íntegra:

“NÃO, não reatamos.

Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples.

Sempre prezei pela discrição e pela privacidade, e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa. Preciso seguir forte por mim e principalmente pelas crianças.

O futuro pertence a Deus.

Agradeço de coração, a todos que têm atravessado esse deserto comigo, respeitando meu silêncio, me acolhendo e não soltando a minha mão.”

 

Pronunciamento de Paula Aires nas redes sociais
Pronunciamento de Paula Aires nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/05/2026 17:58 / atualizado em 19/05/2026 17:59
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