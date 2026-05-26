Luana Piovani faz novas críticas a Virginia após disputa judicial

A atriz Luana Piovani voltou a citar a influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais mesmo após a repercussão envolvendo um processo judicial entre as duas.

Nos stories publicados recentemente, Luana repostou uma publicação sobre Virginia e escreveu a frase: “Desgraça em forma de bunda”. A manifestação rapidamente repercutiu entre seguidores e páginas de entretenimento nas redes sociais.

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Em outra publicação, a atriz compartilhou um post criticando a escolha de Virginia para atuar como repórter da Copa do Mundo na TV Globo. O texto repostado afirmava: “É um acinte contra o jornalismo a Virgínia ser a repórter da Copa do Mundo. A Virginia, que mal concatena duas frases, será repórter na Copa. É a esculhambação do entretenimento no lugar do jornalismo”.

As novas declarações acontecem pouco tempo depois da repercussão envolvendo uma ação movida por Virginia contra Luana Piovani. O desentendimento ganhou força após comentários feitos pela atriz envolvendo os filhos da influenciadora.