Influencer Dillyene detalha treino com Jhonny Benny para manter corpo sarado

Para manter o corpo sarado, a influenciadora, cantora e atriz Dylliene tem uma alimentação balanceada e malha de segunda a sexta com a orientação de um personal trainer. O objetivo do treino é melhorar a performance.
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O personal elaborou uma estratégia baseada na necessidade da influenciadora e na correria de uma agenda lotada de compromissos. Ele detalhou:
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Segunda-feira: mobilidade de pernas, alongamento, abdômen e quadríceps
Terça-feira: mobilidade de membros superiores, abdômen, peito, costas e tríceps
Quarta-feira: mobilidade de membros inferiores, posterior e glúteo
Quinta-feira: cardiovascular - bike 20 minutos e esteira 30 minutos
Sexta-feira: mobilidade e pernas