Oliver Tree deixou pistas sobre sua morte? Coincidências em clipes surpreendem fãs

A morte de Oliver Tree em um acidente envolvendo helicópteros no Rio de Janeiro gerou uma onda de repercussão nas redes sociais. Além das homenagens e mensagens de pesar, internautas passaram a resgatar antigos clipes do artista e apontar uma série de coincidências que, para muitos fãs, ganharam um significado diferente após a tragédia.

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Uma das produções mais comentadas é o videoclipe da música How I Was Going to Die ("Como Eu Iria Morrer"), em que Oliver aparece dentro de um saco utilizado para transporte de corpos e cercado por fogo em algumas cenas. A letra da música também traz referências à morte e a temas que alguns seguidores interpretam como sombrios.

Outro vídeo que voltou a circular nas redes foi Flowers, lançado em fevereiro deste ano. No clipe, o cantor aparece vestido como piloto e surge entre helicópteros antes de subir uma escada em direção ao céu. Em um dos trechos da canção, ele canta: "Coloque flores na minha lápide, porque vou te odiar até o dia em que eu morrer".

As imagens chamaram ainda mais atenção porque Oliver morreu justamente após um acidente envolvendo helicópteros, em uma ocorrência que terminou com uma das aeronaves em chamas.

As teorias ganharam força depois que uma fã publicou um vídeo relacionando elementos presentes nos trabalhos do artista com detalhes do acidente.

"Das coincidências do acidente com o cantor Oliver Tree, há três meses ele lançou um clipe que tinha helicópteros e ele subindo a escada para algum lugar e que era para colocar flores na lápide dele. Nesse mesmo vídeo ele pinta o número 6, número de mortos", afirmou.

A mesma internauta também citou outra suposta coincidência envolvendo Gaspi, outra vítima do acidente.

"Outra coincidência foi um vídeo de um dos outros mortos, o Gaspi, que mostra no vidro do carro táxi 06.14, que seria 14/06. E no vídeo a hora da morte dele é às 14h06", declarou.

A publicação ainda menciona especulações que circulam há anos em fóruns e redes sociais sobre artistas que teriam feito supostos "pactos" e morreriam aos 33 anos. Segundo os comentários, Oliver completaria 33 anos no fim deste mês.

Apesar da repercussão, não existe qualquer evidência que comprove as teorias compartilhadas nas redes. Especialistas costumam apontar que, após acontecimentos marcantes, é comum que pessoas busquem conexões e significados em conteúdos produzidos anteriormente, fenômeno conhecido como apofenia, quando o cérebro identifica padrões ou relações em fatos que podem ser apenas coincidências.

Ainda assim, as imagens dos clipes continuam sendo amplamente compartilhadas e debatidas por fãs, alimentando discussões sobre coincidências que, para muitos internautas, parecem difíceis de ignorar.