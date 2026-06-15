Famoso escapa da morte ao recusar passeio de helicóptero que matou Oliver Tree - (crédito: Reprodução/Instagram)

Abalado pela morte de Oliver Tree, o influenciador Thiago Alcântara, mais conhecido pelo público como Iae Break, compartilhou um desabafo nas redes sociais após a tragédia aérea registrada neste domingo (14), no Rio de Janeiro.

Durante o relato, ele revelou que chegou a ser convidado para integrar o grupo que embarcaria no helicóptero envolvido no acidente.

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No entanto, acabou recusando o convite porque já tinha um compromisso profissional previamente agendado.

Nos últimos dias, Thiago esteve ao lado do cantor norte-americano em diversas atividades pela cidade.

Segundo o influenciador, eles passaram momentos juntos conhecendo pontos turísticos do Rio de Janeiro, período em que criaram uma convivência mais próxima.

A emoção também foi motivada pela perda de Lucas Frota, produtor musical que estava na aeronave e mantinha amizade com o influenciador.

Ao comentar a tragédia, Thiago lamentou as mortes e relembrou características que marcaram sua convivência com Oliver.

"O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros... tinha um coração gigante e era extremamente talentoso".

Outro nome citado após o acidente foi o do produtor musical Victor WAO.

De acordo com os relatos, ele também teria recebido um convite para participar do voo, mas não embarcou, ficando fora da aeronave que caiu.

Informações preliminares apontam que os helicópteros colidiram no ar. As circunstâncias que levaram ao acidente continuam sendo apuradas pelos órgãos responsáveis.