Depois de ser hospitalizada após um jejum de 60 horas, Joana Cabral aposta em nova dieta

A atriz e influenciadora Joana Cabral revelou que passou mal e precisou ser hospitalizada após permanecer cerca de 60 horas em jejum na tentativa de perder cinco quilos. Agora, ela afirma que adotou uma dieta sem carboidratos e interrompeu o uso da caneta emagrecedora.

"Dei um tempo na caneta emagrecedora depois do susto, porque senti que estava perdendo muita massa muscular. Tenho me alimentado melhor, mas agora comecei uma dieta zero carboidrato, só com proteínas", disse a influenciadora.

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Ela conta que, após ser internada e diagnosticada com hipoglicemia, pressão baixa e batimentos cardíacos enfraquecidos, passou a dar mais valor à saúde. "Fiquei bem assustada com o que aconteceu. Parar de comer totalmente não é o caminho. Pelo menos para mim", afirmou.

Para manter a boa forma, Joana Cabral também segue uma rotina de exercícios físicos. "Malho de segunda a sexta-feira, duas horas por dia: uma hora de cardio e uma hora de musculação. Também fazia boxe e pilates até o ocorrido. Depois disso, ainda não voltei, mas pretendo retornar em breve", concluiu.