Saiba como famosos podem proteger a saúde mental dos filhos nas férias; especialista explica

As férias de julho costumam mudar completamente a rotina das famílias, inclusive a de artistas e influenciadores. Entre viagens internacionais, temporadas em resorts e compromissos profissionais que continuam mesmo durante o recesso escolar, muitos famosos aproveitam o período para compartilhar momentos ao lado dos filhos nas redes sociais.

Mas, segundo a enfermeira e professora Fernanda Barboza, mais importante do que o destino escolhido é a qualidade da convivência durante esse tempo.

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Para a especialista, as férias representam uma oportunidade para fortalecer a saúde mental das crianças por meio da presença e da conexão emocional, algo que pode ser um desafio para famílias que vivem sob intensa exposição pública.

"Pais que trabalham com agendas intensas, como muitos artistas e influenciadores, podem usar esse período para reduzir o ritmo e criar momentos de conexão verdadeira com os filhos. A saúde mental infantil é construída no dia a dia, principalmente pela sensação de acolhimento e segurança", afirma Fernanda Barboza.

Segundo ela, mesmo quando existem viagens, eventos e compromissos, é importante reservar momentos em que as crianças sejam o centro da atenção, sem distrações constantes de celulares, câmeras ou redes sociais.

"Nem toda lembrança importante precisa ser publicada. Existem momentos que são mais valiosos justamente porque pertencem apenas à família. A criança precisa sentir que está vivendo aquele instante, e não apenas participando de um conteúdo para a internet", explica.

A especialista destaca que famosos enfrentam um desafio adicional: conciliar a exposição da vida pública com a preservação do bem-estar emocional dos filhos. Por isso, recomenda que as férias sejam usadas para criar experiências que priorizem o diálogo, o brincar e a convivência.

"Brincar, cozinhar juntos, conversar durante uma caminhada ou simplesmente assistir a um filme em família são atividades que ajudam a fortalecer vínculos. Não é o luxo da viagem que faz diferença para a saúde mental da criança, mas a qualidade da presença dos pais", ressalta.

Para Fernanda Barboza, esse cuidado também vale para famílias que não são famosas. Ela acredita que o exemplo dado por artistas e influenciadores pode incentivar outras pessoas a valorizarem momentos de convivência durante o mês de julho.

"Independentemente da profissão ou da condição financeira, toda criança precisa sentir que é prioridade em alguns momentos. As férias oferecem essa oportunidade. São dias que passam rápido, mas podem deixar lembranças e fortalecer vínculos que acompanharão os filhos por muitos anos", conclui Fernanda Barboza.