Justiça determina que Léo Pereira arque com custas processuais em ação envolvendo Tainá Militão

Léo Pereira e Tainá Militão foram casados por cerca de cinco anos - (crédito: Divulgação)

A disputa judicial entre Léo Pereira e Tainá Militão ganhou um novo desdobramento. Após meses de repercussão em torno da informação de que a influenciadora teria sido condenada ao pagamento das custas processuais, o processo foi encerrado com uma decisão que mudou o rumo da ação.

A Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, teve acesso ao processo judicial, que mostra que a Justiça reconheceu que o jogador cumpriu a obrigação relacionada à transferência de um imóvel para Tainá Militão, mas apenas após o prazo estabelecido e depois do início da fase de cumprimento de sentença.

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Com isso, o juiz afastou os ônus processuais anteriormente atribuídos à influenciadora e condenou Léo Pereira ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, verba destinada ao advogado da parte vencedora.

A decisão foi proferida em 17 de julho de 2026. Na sequência, houve o trânsito em julgado, etapa que marca o fim da possibilidade de recursos, e o processo foi arquivado, encerrando definitivamente a discussão judicial.

Nos últimos meses, repercutiu a informação de que Tainá Militão havia sido condenada ao pagamento das despesas processuais. No entanto, o que estava em análise era justamente o cumprimento de sentença, fase do processo destinada a verificar se uma obrigação determinada pela Justiça foi efetivamente cumprida.

Outro ponto discutido no processo envolvia a alegação de que Tainá Militão teria agido de má-fé. Conforme a decisão, à qual a Coluna Mariana Morais teve acesso, o magistrado não acolheu esse entendimento e concluiu que a obrigação foi cumprida pelo atleta, embora de forma tardia, motivo pelo qual ele foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado e o arquivamento do processo, a disputa judicial entre as partes foi oficialmente encerrada.