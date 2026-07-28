Desabafo da filha de Deolane viraliza, mas advogado explica: rede social não decide processo judicial

O vídeo em que a filha de Deolane Bezerra aparece emocionada, escrevendo um recado à mãe presa, viralizou nas redes e reacendeu um debate recorrente: será que a comoção causada por esse tipo de conteúdo pode, de fato, influenciar uma decisão da Justiça?

Segundo o advogado especialista em Direito Digital Pedro Mansur, referência no tema por representar grandes influenciadores, a resposta é mais técnica do que parece à primeira vista. Ele explica que um conteúdo emocional pode até chamar atenção da defesa ou da opinião pública, mas só produz efeito jurídico se revelar algum fato relevante para o processo — o volume de compartilhamentos, por si só, não pesa na decisão.

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“Hoje existe uma diferença muito clara: a internet julga em tempo real; a Justiça precisa decidir com base em provas”, pontua Mansur.

Ele resume o raciocínio numa frase que já vem se tornando marca registrada nas suas falas: “A internet pode colocar um caso no centro do debate nacional. Mas ela não substitui uma prova, não muda a lei e não concede habeas corpus. Quem decide é o processo, não os comentários.”

Dr. Pedro Mansur é advogado especialista em Direito Digital e Entretenimento, conhecido por representar grandes nomes da internet — entre eles Viih Tube e Eliezer, no caso dos ataques sofridos pela filha do casal, Lua, na internet. Além disso, é especialista em contas suspensas e alvará judicial para influenciadores mirins.