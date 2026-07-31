MC Mirella faz dancinha com microcalcinha e parte íntima rouba a cena - (crédito: Reprodução/Instagram)

A aparência de MC Mirella voltou a ser assunto nas redes sociais após a cantora responder a uma especulação envolvendo seu corpo.

A artista negou ter passado por uma cirurgia íntima depois que uma internauta sugeriu que o resultado exibido em um vídeo recente seria consequência de um procedimento estético.

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A discussão teve início após uma publicação feita no Instagram na terça-feira, 28 de julho. No vídeo, Mirella aparece dançando de mini calcinha enquanto exibe a forma física.

Entre os comentários, uma seguidora afirmou que a cantora teria recorrido a uma lipoaspiração na região íntima, o que motivou a resposta pública da funkeira.

Ao republicar a mensagem nos Stories, a artista rebateu a afirmação e garantiu que nunca realizou qualquer intervenção cirúrgica desse tipo.

“Eu não tenho nenhum procedimento cirúrgico íntimo. Cada uma… Nunca mexi! É natural! Lipo de pepe** é para quem é testuda, tem o negócio alto. Eu nunca tive, pelo amor de Deus. Que viagem”, disse ela.

Na sequência, MC Mirella aproveitou para esclarecer quais procedimentos estéticos fez recentemente.

A cantora explicou que passou por cinco cirurgias plásticas durante uma única operação e afirmou que as mudanças atendiam a um desejo antigo que surgiu após a gravidez.

Ao detalhar as intervenções, a artista afirmou: “‘Fechamento da diástase, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição (principalmente nas costas, que eu queria muito), lipoenxertia glútea com coração invertido. Toda mulher depois que é mãe sonha com esses procedimentos. Sonho realizado”, disse ela.



