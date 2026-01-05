MC Mirella surge com microbiquíni e detalhe impressiona o público - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Mirella voltou a movimentar as redes sociais com mais uma publicação sensual.

Depois de ter sido alvo de polêmicas em 2025 por conta de conteúdos eróticos com o marido, a cantora decidiu surfar na trend de “Jetski”, parceria de Pedro Sampaio com Melody.

O que mais repercutiu, no entanto, foi o visual escolhido para o vídeo.

Mirella surgiu usando um microbiquíni de crochê colorido, peça que destacou suas curvas e acabou evidenciando o volume de sua parte íntima.

A gravação rapidamente virou assunto entre os seguidores, que não pouparam comentários bem-humorados e ousados.

Entre as reações, um internauta escreveu: "Pqp a mulher tem 5 gramas de periquito". Outro observou: "De frente, porque quando ela empina mostra volume".

Já uma seguidora brincou com a ousadia do figurino ao comentar: "Um biquíni desse não taparia nem uma banda minha".