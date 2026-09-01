Paolla Oliveira revela estratégia nos treinos para ganhar músculos sem exagerar na carga

Atriz Paolla Oliveira Ã© um grande destaque do mundo dos famosos na atualidade - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

Paolla Oliveira, de 43 anos, está entre as famosas que mantêm uma rotina de exercícios mesmo com a agenda cheia. A atriz chama atenção pelo físico definido, mas seu treino também levanta uma questão comum para quem frequenta a academia: é preciso aumentar cada vez mais o peso para ganhar músculos?

Segundo Fábio Aquino, especialista em Fisiologia do Exercício, não. O treinador, que acompanha artistas como Paolla, explica que a carga é apenas uma das variáveis envolvidas no processo de hipertrofia. No treino da atriz, a atenção está principalmente na execução dos movimentos e na forma como o músculo é estimulado.

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“Nas academias, é comum associar evolução a uma conta aparentemente simples: quanto mais peso uma pessoa consegue levantar, melhor está treinando e, consequentemente, mais músculos vai ganhar. Na prática, não funciona exatamente assim”, explica Aquino, CEO da Fisiotrainers.

O treinador conta que a proposta adotada com Paolla é trabalhar com uma carga que permita manter o movimento bem executado, sem transformar o aumento de peso no principal objetivo.

“Ganhar músculos depende da combinação de estímulo adequado, execução, volume de treinamento, esforço, recuperação, alimentação e individualização. Foi exatamente isso que aplicamos com a Paolla, focar no estímulo do músculo e não no peso da barra.”

Mais peso não significa mais resultado

Na academia, é comum ver pessoas aumentando a carga sempre que conseguem completar uma série. Para Aquino, porém, é preciso observar o que acontece com a execução quando o peso aumenta.

Se a pessoa perde amplitude, muda a postura ou começa a usar outras partes do corpo para completar o movimento, a carga maior pode não significar um treino melhor.

“Colocar mais peso na barra é muito fácil. O difícil é fazer esse músculo trabalhar mais. São duas coisas completamente diferentes. É o que sempre falo para meus alunos artistas: se para aumentar a carga eu diminuo a amplitude, aquele peso maior não representa um estímulo melhor”, explica Aquino.

Quando a carga vira exagero?

A progressão de carga faz parte do treinamento de força. O problema, segundo o especialista, é quando ela passa a comprometer a técnica.

“Progressão de carga é importante. O problema é transformar progressão em ego. Não adianta aumentar dez quilos em um exercício se, para conseguir movimentá-los, você destrói a técnica que vinha executando corretamente. Com artistas, isso é ainda mais crítico, porque uma lesão para gravação”, alerta Aquino.

No caso de Paolla, que precisa conciliar os treinos com os compromissos profissionais, manter uma boa execução também ajuda a evitar que o exercício seja feito de qualquer maneira apenas para levantar mais peso.

Paolla Oliveira treina leve?

A carga pode ser moderada, mas isso não significa que o treino seja fácil. Aquino explica que o objetivo é fazer com que o músculo receba estímulo suficiente para se adaptar.

“A musculação precisa oferecer estímulo suficiente para que o organismo tenha motivo para se adaptar. A Paolla não treina leve, ela treina intenso, mas com controle total.”

O treinador também destaca que existem outras maneiras de progredir no treino além de simplesmente colocar mais peso na barra.

“É possível evoluir aumentando repetições, melhorando a amplitude, aprimorando a execução e, naturalmente, aumentando a carga quando fizer sentido.”

Força e hipertrofia são a mesma coisa?

Não necessariamente. Uma pessoa pode ficar mais forte sem que o aumento de massa muscular aconteça na mesma proporção. Isso acontece porque o ganho de força também envolve adaptações neuromusculares.

“Eles estão relacionados, mas não são sinônimos. Uma pessoa pode aumentar bastante sua força por adaptações neuromusculares sem que o crescimento muscular aconteça na mesma proporção. Por isso comparar apenas quanto peso duas pessoas levantam não diz quem está treinando melhor para hipertrofia”, finaliza Aquino.

Para quem olha apenas para os números da academia, a carga pode parecer o principal indicador de evolução. Mas, no treino de Paolla, a prioridade é outra: fazer cada exercício de maneira controlada e garantir que o músculo seja realmente trabalhado.