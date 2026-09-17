Cantor morre aos 40 anos e causa da morte é revelada

O cantor paraense Davi de Leão Reis, conhecido artisticamente como Davi Leão, morreu neste domingo (13), em Curitiba (PR), aos 40 anos.

O músico ficou conhecido no cenário musical de Belém por integrar as bandas Red Velvet e Quadraphonic, nas quais atuou como vocalista.

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Davi estava internado no Hospital das Clínicas, em Curitiba. Amigos e músicos que fizeram parte de sua trajetória confirmaram que a morte ocorreu após uma parada cardíaca.

De acordo com os relatos, o artista havia sido diagnosticado na semana passada com sepse, quadro associado a uma infecção generalizada.

A carreira de Davi teve como um dos principais palcos a cena musical de Belém. Ao longo dos anos, ele se apresentou em casas voltadas aos gêneros pop e rock, além de participar de festivais e eventos particulares.

Em agosto, o cantor havia deixado o Pará e se estabelecido em Curitiba. A mudança fazia parte dos planos para iniciar uma nova etapa profissional e dar continuidade à carreira na música na capital paranaense.