Influencer morre aos 22 anos após passar por cirurgia comum entre mulheres - (crédito: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, foi interrompida aos 22 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A influenciadora e tiktoker acumulava mais de 745 mil seguidores na plataforma, onde conquistou notoriedade ao compartilhar vídeos sobre situações e coisas de que não gostava, além de registros de sua rotina com amigos.

A morte da jovem foi comunicada por familiares e amigos por meio de publicações nas redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada oficialmente.

Nas redes, porém, parte dos seguidores passou a tratar o caso como um possível suicídio, informação que não foi confirmada oficialmente.

Duda também já havia explicado aos seguidores que não tinha como objetivo se tornar conhecida na internet.

Apesar disso, os conteúdos publicados por ela ganharam alcance e fizeram com que conquistasse uma audiência expressiva no TikTok.

Nos últimos dias, a influenciadora vinha compartilhando detalhes de um período de recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas.

O procedimento esteve entre os assuntos abordados por Duda em suas publicações recentes, nas quais contou aos seguidores os motivos que a levaram a realizar a operação e mostrou momentos da recuperação.

O último vídeo publicado por Maria Eduarda no TikTok foi postado há cinco dias e também abordava a cirurgia.