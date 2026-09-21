Irmã de Presley Gerber falou sobre vício do modelo um mês antes de sua morte

A notícia da morte de Presley Gerber, aos 27 anos, foi confirmada nesta segunda-feira, 21 - (crédito: Divulgação)

Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford, morreu aos 27 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 21, pelo médico legista do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. A autópsia ainda não foi concluída e a causa da morte não foi divulgada.

Um mês antes da morte do irmão, Kaia Gerber havia falado sobre a relação da família com os problemas enfrentados por Presley. Em entrevista à Vogue americana, publicada no mês passado, a modelo contou que a situação também teve impacto sobre ela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos. Acho que foi por isso que comecei a me identificar como a mais fácil e nunca quis pedir ajuda. Porque parecia demais ter dois filhos que precisavam de atenção”, afirmou Kaia na ocasião.

Presley vinha sendo notícia desde 2019 por questões relacionadas ao abuso de substâncias e à saúde mental.

Segundo Kaia, apesar de os pais terem optado por preservar a vida pessoal da família e não comentarem publicamente sobre o assunto, ela admirava a maneira como o irmão decidiu enfrentar seus problemas de forma aberta.

Na entrevista, a modelo também destacou a importância de não tratar o vício como algo que deveria ser escondido. Ao falar sobre Presley, ela afirmou que o irmão tinha uma postura de assumir sua própria vulnerabilidade diante das pessoas.

“Temos um professor excepcional, meu irmão, que diz: 'Vou ser muito humano com todos'. Há um limite para o que você pode esconder do mundo. E tentar abafar o assunto só faz a pessoa se sentir como se você tivesse vergonha dela”, disse Kaia.