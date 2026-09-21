Filho de modelo famosa morre aos 27 anos em clínica de reabilitação

A morte de Presley Gerber, aos 27 anos, foi confirmada pela família do modelo nesta segunda-feira (21).
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Filho de Cindy Crawford, ele morreu neste domingo (20), em uma clínica de reabilitação, conforme registros do Instituto Médico Legal de Los Angeles. Até o momento, a causa da morte não foi informada.
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O local onde Presley estava quando morreu chamou a atenção após a confirmação do óbito e deu origem a especulações nas redes sociais. A família, no entanto, não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford, pediu privacidade em nome dos familiares. Em declaração à CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos, ela afirmou: "A família pede privacidade neste momento muito difícil e doloroso."
Presley começou a trabalhar como modelo ainda adolescente, aos 16 anos. A estreia nas passarelas aconteceu em um desfile da grife italiana Moschino, dando início a uma trajetória profissional semelhante à da mãe. Sua irmã, Kaia Gerber, também seguiu carreira na moda.
Além do trabalho como modelo, Presley já havia falado publicamente sobre dificuldades relacionadas à saúde mental e ao uso de drogas.
Em 2023, durante uma entrevista ao podcast Studio 22, ele comentou a própria experiência e disse esperar que seu relato pudesse contribuir com outras pessoas.
"Tendo lutado contra problemas de saúde mental, depressão e outras coisas que vêm junto com isso, se eu ajudar uma pessoa ou cem pessoas a saírem do lugar em que eu estive na minha vida, é tudo o que preciso fazer", afirmou.
Mais recentemente, Kaia Gerber abordou a luta do irmão contra o vício em entrevista à edição deste mês da Vogue americana.
A modelo destacou que os problemas enfrentados por um integrante acabam repercutindo sobre todos os familiares. "Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos".
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