Erick Jacquin amplia negócios com Orlando Leone e segue enchendo o cofrinho com gastronomia

Quem vê Erick Jacquin na televisão, entre broncas, avaliações e frases que já viraram marca registrada do chef, talvez não imagine o tamanho da movimentação dele longe das câmeras. Aos 61 anos, o francês segue expandindo os negócios e acaba de colocar mais um restaurante no mapa de São Paulo.

O novo endereço fica na região da Chácara Klabin e é dedicado às carnes. O Steak Bife é mais uma empreitada do Grupo JL Gastronomia, sociedade de Jacquin com o empresário Orlando Leone.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Se na televisão Jacquin construiu a fama de chef exigente e de personalidade forte, nos negócios ele vem mostrando outro lado: o de empresário disposto a ampliar cada vez mais sua atuação no mercado gastronômico. A parceria com Leone tem justamente esse objetivo, transformar a experiência de Jacquin na cozinha em novos negócios.

A dupla divide as funções. Jacquin fica mais próximo da parte gastronômica, dos conceitos e dos cardápios, enquanto Leone atua na gestão e na expansão das operações. É essa engrenagem que vem permitindo ao chef multiplicar seus projetos em São Paulo.

E Jacquin parece ter encontrado uma fórmula que funciona para ele. Além dos restaurantes, o chef se tornou uma das figuras mais conhecidas da gastronomia na televisão brasileira. A exposição fez com que seu nome deixasse de circular apenas entre os frequentadores de restaurantes e passasse a fazer parte do imaginário do grande público.

Agora, a nova casa na Klabin entra nessa conta. O restaurante tem a carne como protagonista e aposta em uma proposta mais descontraída, mas, para Jacquin, representa principalmente mais um passo na expansão dos negócios.

Em 2026, a parceria de Jacquin e Orlando Leone também foi reconhecida pelo VEJA São Paulo Comer & Beber, que premiou a dupla na categoria Restaurateurs.