Virginia expõe traço peculiar na personalidade das filhas: 'Tem gente que acha brega' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um dos costumes de Virginia Fonseca na criação das filhas chamou atenção durante uma interação com os seguidores.

A influenciadora revelou que Maria Alice e Maria Flor, apesar de não serem gêmeas, costumam aparecer com roupas iguais por uma escolha dela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração foi feita na terça-feira (6), enquanto Virginia mostrava nas redes sociais algumas compras feitas para as meninas. Recém-chegada a Madri, na Espanha, onde passa alguns dias com o namorado, Vini Jr., ela aproveitou os Stories do Instagram para compartilhar detalhes das peças adquiridas.

Antes de apresentar os itens, a influenciadora quis saber se os seguidores estavam interessados em conhecer as roupas e os valores. Na ocasião, fez questão de destacar que as compras haviam sido destinadas somente às crianças.

“Querem que eu mostre as roupas e os preços? P.S.: só comprei para as crianças”, disse Virginia.

Foi então que ela explicou a preferência por vestir as duas meninas de maneira combinada. Segundo a influenciadora, comprar peças iguais para Maria Alice e Maria Flor é um hábito, mesmo sabendo que há quem não aprove esse tipo de escolha.

“Eu não tenho gêmeas, mas compro roupas todas iguais. Tem gente que acha brega, mas eu amo”, afirmou.