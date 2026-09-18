Virginia dá 'perdido' na Justiça e corre risco de perder passaporte - (crédito: Reprodução/Instagram)

A permanência de Virginia Fonseca na Europa ganhou um novo capítulo após informações sobre uma ação judicial que envolve a influenciadora e a Blaze.

A empresária, que está em Madri desde o último sábado (12), teria sido alvo de duas tentativas de localização por parte da Justiça em Goiânia (GO), onde mantém residência fixa.

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O processo é conduzido a partir de uma ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra Virginia e a plataforma de apostas.

O órgão solicita o pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos relacionados a publicidades consideradas enganosas. Entre as situações questionadas estão divulgações feitas pela influenciadora durante a Copa do Mundo envolvendo ofertas da Blaze.

Segundo o Portal Leo Dias, a Justiça teria determinado que Virginia não permaneça por mais de 20 dias fora do território brasileiro.

A eventual ultrapassagem desse período poderia resultar na retenção do passaporte, medida coercitiva que pode ser utilizada para assegurar o cumprimento de uma determinação oficial.

A questão ganhou destaque justamente durante uma temporada de Virginia em Madri. Ela viajou à Espanha há quase uma semana para encontrar Vini Jr., que atua pelo Real Madrid e tem residência na capital espanhola.

Com a temporada europeia de futebol em andamento e a agenda de treinamentos do jogador, as viagens da influenciadora ao exterior se tornaram frequentes, já que o atleta não tem disponibilidade para vir ao Brasil.

As dificuldades para localizar Virginia teriam ocorrido antes mesmo da atual viagem. De acordo com as informações divulgadas sobre o processo, a primeira tentativa de notificação judicial terminou sem resultado após o endereço fornecido ser considerado inconclusivo. Em uma segunda ocasião, a empresária novamente não foi encontrada pelas autoridades.

O processo contra a influenciadora e a Blaze reúne mais de 42 mil denúncias, referentes a diferentes situações.

Um dos episódios mencionados ocorreu na Copa do Mundo, durante o confronto entre Argentina e Cabo Verde pela fase 16-avos de final.

Na ocasião, Virginia divulgou odds consideradas atrativas para uma eventual vitória da seleção africana sobre a Argentina. A aposta envolvia um resultado apontado como potencialmente improvável diante da diferença entre as duas equipes.

A partida terminou com vitória argentina na prorrogação. Com o resultado, a seleção sul-americana avançou às oitavas de final, enquanto os apostadores que haviam colocado dinheiro na vitória de Cabo Verde, equipe que tinha o goleiro Vozinha, tiveram o palpite frustrado.

Pronunciamento

Apesar das informações sobre a possibilidade de retenção do documento, a equipe de Virginia negou que exista qualquer determinação judicial estabelecendo esse limite para a permanência da influenciadora fora do país. A manifestação também afirma que não houve solicitação à Justiça para impor uma medida desse tipo.

"A informação não procede. Não existe qualquer decisão judicial que proíba Virginia de permanecer fora do Brasil por mais de 20 dias, tampouco há qualquer pedido nesse sentido. A notícia atribui à Justiça uma determinação que jamais foi requerida ou proferida e, portanto, é falsa", disse, segundo a Revista Quem.