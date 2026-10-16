Relatos de Anitta e Bruna Marquezine ajudam a ampliar debate sobre esgotamento feminino

Anitta e Bruna Marquezine são algumas das artistas que já comentaram publicamente sobre saúde mental - (crédito: Divulgação)

Anitta e Bruna Marquezine já falaram publicamente sobre saúde mental em diferentes momentos da carreira. Bruna relatou experiências com depressão e ansiedade e também comentou a cobrança constante sobre si mesma. Anitta, por sua vez, já contou que viveu períodos de ansiedade excessiva e que precisou rever uma rotina marcada pelo excesso de trabalho.

Os relatos das duas ajudam a dar visibilidade a uma discussão que vai muito além do universo das celebridades. Em 2025, as mulheres responderam por mais de 60% dos benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais no Brasil.

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Para Danieli Wegermann, especialista em liderança e comportamento feminino, parte desse cenário está ligada à soma entre trabalho remunerado, responsabilidades domésticas, cuidado de outras pessoas e autocobrança.

“Discutir o esgotamento feminino apenas como ‘preciso descansar mais’ é ignorar o básico. Para todo débito de energia que despejamos no mundo, precisamos de um crédito de reposição. Se a conta não fecha, entramos no cheque especial”, afirma.

A pesquisa Esgotadas, da Think Olga, também aponta um quadro de sofrimento emocional entre as brasileiras: 45% das participantes declararam diagnóstico de ansiedade, depressão ou outro transtorno mental, enquanto seis em cada dez afirmaram conviver com ansiedade no cotidiano.

A cobrança para dar conta de tudo

Segundo Danieli, parte da carga mental está no trabalho que muitas vezes não aparece: lembrar compromissos, organizar a casa, antecipar necessidades, cuidar dos filhos ou de familiares e, ao mesmo tempo, manter o desempenho profissional.

“Desde cedo, a mulher é socializada para ser o porto seguro. Exige-se a profissional impecável, a parceira presente, a mãe exemplar e a gestão de um lar sem falhas”, diz.

Para a especialista, essa sobrecarga tende a se agravar quando a mulher transforma o cuidado dos outros em prioridade permanente e deixa pouco espaço para a própria recuperação.

O que pode ajudar

Entre as práticas sugeridas por Danieli estão a escrita livre sobre experiências emocionalmente intensas, pequenas pausas antes de decisões em momentos de estresse e a identificação de recursos já disponíveis na rotina, como relações de apoio, períodos de descanso e atividades que tragam satisfação.

Ela também cita a técnica S.T.O.P., baseada em quatro movimentos: parar por alguns segundos, respirar, observar corpo e pensamentos e, só então, prosseguir.

Para Danieli, porém, essas ferramentas não substituem a necessidade de olhar para a origem do problema.

“Mulheres não adoecem por fragilidade. Adoecem porque muitas vezes operam em um ambiente que exige cuidado constante e oferece pouco espaço para reposição”, afirma.