Matheus Lucas posa ao lado de Liziane Gutierrez, ex-participante do reality show 'A Fazenda' - (crédito: Divulgação)

O influenciador brasileiro Matheus Lucas, que ficou famoso na internet com o bordão “Passa o cafezinho, cumadi”, encontrou Liziane Gutierrez, ex-participante de A Fazenda 13, em Las Vegas. Morador dos Estados Unidos, ele está na cidade para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 neste fim de semana, assim como Liziane.

Acostumado a divertir os seguidores nas redes sociais, Matheus revelou a expectativa de assistir de perto à corrida em um cenário cercado por hotéis, cassinos e letreiros luminosos.

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“Las Vegas à noite já chama atenção por si só. Agora imagina ouvir o barulho dos carros de perto, com a Strip toda iluminada. É isso que eu mais quero ver e sentir ao vivo”, diz Matheus.

A corrida noturna tem como um dos destaques a passagem pela Las Vegas Strip, uma das avenidas mais famosas do mundo. Para o influenciador, a oportunidade de acompanhar os carros de perto é o momento mais aguardado da viagem.