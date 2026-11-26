Discussão entre Belo e Rayane Figliuzzi tem gritos, xingamentos e acusações - (crédito: Divulgação)

Belo e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma discussão com gritos, xingamentos e acusações no início da tarde desta quinta-feira (26). Os áudios do desentendimento foram divulgados pelo Portal LeoDias, que afirma ter tido acesso às gravações feitas em um condomínio de Alphaville, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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Em um dos trechos, Rayane cobra do cantor uma postura em relação a outras mulheres e afirma que ele não estabeleceria limites.

“Você não bota limites, tem outras piranhas. Você não coloca limite nas piranhas”, diz a influenciadora na gravação divulgada pelo portal.

Belo responde com ofensas e pede que Rayane saia de sua vida: “Filha da puta, porra! Fora, desgraçada! Sai da minha vida!”, grita o cantor.

A discussão continua em outros momentos do áudio. Em um dos trechos, Belo chama Rayane de “prostituta”, e ela rebate fazendo uma acusação sobre supostos envolvimentos do cantor com outras mulheres.

“Prostituta, meu amor? Prostituta é quem você estava comendo”, responde.

As gravações divulgadas mostram apenas partes do confronto e não permitem identificar com precisão o que desencadeou a discussão. Também não é possível confirmar, a partir dos áudios, as acusações feitas por Belo e Rayane durante a briga.