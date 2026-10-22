Namorada flagra Belo com outra mulher e baixaria toma conta em shopping do Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma suposta crise no relacionamento entre Belo e Rayane Figliuzzi ganhou um novo capítulo após um episódio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, a influenciadora teria encontrado o cantor dentro de um carro com outra mulher, na tarde de quarta-feira (21), e o encontro teria desencadeado uma discussão.

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O desentendimento aconteceu no estacionamento do Shopping Barra Garden. Segundo relatos atribuídos a uma fonte da coluna Retratos da Vida, Rayane teria se irritado ao ver a cena e confrontado o namorado.

Durante a confusão, uma garrafa de água teria sido lançada pelo estacionamento. Não há confirmação independente sobre quem arremessou o objeto.

Antes de chegar ao local, a influenciadora teria ido à faculdade e almoçado no Village Mall. Ela teria recebido informações de que Belo estava no shopping vizinho e seguido até lá.

Ainda conforme a publicação, a mulher que acompanhava o pagodeiro não seria Nicole Fagundes, ex-secretária de Rayane.

O nome de Nicole já havia aparecido em especulações sobre um possível envolvimento com o cantor, mas essa relação não foi confirmada.

O episódio ocorre em meio a rumores de desgaste no relacionamento, que já dura cerca de dois anos. Informações de bastidores apontam que Rayane estaria considerando colocar um ponto-final na relação, enquanto Belo tentaria evitar a separação.