TST mantém condenação da Havan por assédio eleitoral contra funcionários

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve condenação da Havan S.A., empresa de Luciano Hang (foto), a pagamento de uma indenização de R$ 8 mil a um vendedor por assédio eleitoral na campanha de 2018.

O relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, foi contundente: "As práticas de coronelismo não serão toleradas em nenhum nível pelas instituições democráticas do Estado Brasileiro".

Na reclamação trabalhista, o vendedor, contratado para trabalhar na loja da Havan em Jaraguá do Sul (SC), disse que a empresa obrigava seus funcionários a usarem como uniforme uma camiseta com as cores e o slogan de campanha de um dos candidatos à Presidência da República.