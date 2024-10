Brasília: o coração da democracia brasileira

Por Juliana Daher Delfino Tesolin* — Brasília, inaugurada em 1960 como nova capital do Brasil, sempre carregou o peso simbólico de ser o centro nervoso da política nacional. Mais que um projeto arquitetônico arrojado ou um marco de modernidade, a cidade representa a pulsação da democracia no país. Com a sede dos três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - Brasília se tornou o palco das principais decisões que moldam o futuro do Brasil.



A ideia de transferir a capital para o interior do país não era nova. Desde o Brasil Colônia, já se pensava em uma nova sede administrativa, mas foi apenas com o presidente Juscelino Kubitschek que o projeto ganhou vida. O Plano de Metas de JK previa a construção de Brasília como forma de integrar o território, incentivar o desenvolvimento e descentralizar o poder concentrado no litoral. Em um esforço monumental, a cidade projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foi erguida em pouco mais de três anos.

Mas a mudança para o Planalto Central não era apenas sobre logística e arquitetura. Era também um ato político e simbólico. A nova capital representava o desejo de um país em modernização, de uma nação que queria se ver como protagonista no cenário internacional e que buscava consolidar sua identidade democrática.

Como sede dos Três Poderes, Brasília tornou-se o epicentro da governança brasileira. O Supremo Tribunal Federal (STF), instalado na Praça dos Três Poderes, é o guardião da Constituição e responsável por decisões que impactam a vida de todos os cidadãos. O Congresso Nacional, localizado a poucos metros do STF, é onde as leis que regem o país são debatidas e aprovadas. Já o Palácio do Planalto, sede do Presidente da República, comanda o poder Executivo e a implementação de políticas públicas.

Brasília, como capital federal, foi palco de episódios marcantes que consolidaram sua posição como o coração pulsante da democracia brasileira. A cidade, além de ser o centro administrativo, tornou-se o espaço onde questões cruciais para a história política do país foram decididas, manifestações populares ocorreram e o próprio conceito de democracia foi desafiado e fortalecido.

Destacam-se seis episódios concretos que ilustram a importância de Brasília nesse contexto: a Promulgação da Constituição de 1988; o Impeachment de Fernando Collor (1992); o Impeachment de Dilma Rousseff (2016); a prisão e a libertação de Luiz Inácio Lula da Silva (2018-2019); as Manifestações de 7 de Setembro (2021); e a Invasão aos Três Poderes (2023).

Por tudo o que foi exposto, compreende-se que, mais do que o centro do poder, Brasília é o símbolo de uma nação que luta pela consolidação de sua democracia. Ao longo de seis décadas, a cidade não apenas testemunhou momentos históricos, mas também foi o cenário onde muitos deles se desenrolaram.

Da promulgação da Constituição de 1988 aos protestos contemporâneos, a capital carrega em suas ruas e monumentos as marcas da evolução democrática do Brasil. Apesar das críticas e dos desafios, Brasília permanece como o coração pulsante da política brasileira, onde o presente e o futuro do país são discutidos e definidos. É uma cidade que, mais do que abrigar os Poderes, representa os anseios de um povo que busca um Estado mais justo e democrático.

*Advogada e professora de graduação e pós-graduação do curso de direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília