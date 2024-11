Perfil: Everardo Gueiros faz da advocacia prioridade

Everardo Gueiros, conhecido como Veve, é o candidato à presidência da Ordem dos Advogados pela chapa 20, intitulada "Coragem para Mudar". Segundo o advogado, o nome escolhido reflete a necessidade urgente de transformação na OAB, que, em sua visão, deixou de se posicionar sobre temas fundamentais, manifestando-se apenas em pautas alinhadas com as convicções da gestão atual. "Acredito que temos a capacidade de dar um novo rumo à advocacia. Romper essas amarras exige coragem, e é por isso que escolhemos esse nome para nossa chapa. Não buscamos uma 'terra arrasada', mas sim, a coragem para aprimorar o que já está bem-feito e redirecionar o que precisa de ajustes", explica ele.

Nascido no Recife, Pernambuco, Everardo conta ter tido uma "infância maravilhosa". Filho de funcionários públicos, e o caçula dos três irmãos, sempre estudou em escolas particulares, cultivando o gosto por animais e esportes radicais. "Fui surfista, pratiquei bicicross e andava muito a cavalo. Meu avô tinha uma fazenda em Garanhuns, e eu ia para lá quase todo fim de semana com meu pai, o que despertou em mim um amor pelos cavalos que mantenho até hoje", conta ele. Apesar de ter interrompido o surfe e o bicicross, Veve dá continuidade a sua paixão por cavalos até hoje, criando a raça mangalarga marchador em suas propriedades no Recanto das Emas e na Bahia.

Everardo chegou à Brasília há 20 anos trazido pela a advocacia. Ele deu início a sua carreira ainda no Recife e, então, seu irmão, que também é advogado, o chamou para abrir um escritório. "Após ser demitido do banco em que ele trabalhava, ele chegou em casa e me propôs: 'Vamos montar um escritório de advocacia?'E assim fizemos junto com meu pai". Inicialmente, Everardo advogava no Vale do São Francisco, atuando na Bahia e em Pernambuco. Porém, com o tempo, os processos começaram a migrar para a capital, e ele decidiu acompanhá-los na cidade. "Foi um movimento natural; aos poucos, fui conhecendo a cidade, identifiquei-me com ela e percebi que as decisões dos Tribunais Superiores repercutiam em todas as instâncias. Compreendi que precisava estar mais próximo da cúpula do Judiciário para acompanhar essas decisões de perto. Por isso, deixei minha antiga sociedade e abri um novo escritório aqui."

Hoje, Gueiros atua na área de direito empresarial. Ele tem duas filhas de seu primeiro casamento, Marcela e Maria Eduarda, e uma terceira filha, Beatriz, com sua atual esposa, que conheceu no Congresso. Além de sua carreira como advogado, ele já ocupou o cargo de desembargador eleitoral, acumulando experiência no Judiciário, e também cargos no Executivo. Quando questionado por uma candidata adversária sobre a possibilidade de seguir uma carreira política, Everardo foi categórico: sua prioridade atual é a advocacia.

Em sua campanha, o advogado vem recebendo o apoio de alguns políticos, como o ex -presidente Jair Bolsonaro e da deputada federal Bia Kicis. Segundo ele, aprecia o apoio e afirma compartilhar das mesmas pautas que seus apoiadores defendem. "Não se trata de eu dizer que sou bolsonarista. A questão é que as pautas que estou defendendo para a advocacia se alinham com o que esse grupo tem pregado. Portanto, estou sendo a voz de todos aqueles que querem respeito às prerrogativas dos advogados, que desejam assegurar o direito a sustentações orais, a interposição de recursos e o acesso pleno aos autos. Essas são as demandas que estou representando."