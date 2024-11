É a hora de mudar a OAB para dar voz à advocacia, diz Cleber Lopes

Por Cléber Lopes* — Desde os primeiros passos no direito, soube que minha trajetória seria marcada por desafios. Hoje, como candidato à presidência da OAB-DF, reflito sobre cada obstáculo superado e a força necessária para vencê-los, seja na fé, na família ou na paixão pela profissão. Chegar até aqui não foi fácil.

Minha infância e juventude foram pautadas por dificuldades. Nasci em uma família humilde, que sempre valorizou o trabalho árduo e a honestidade. O exemplo de meus pais me ensinou o valor da perseverança e da integridade. A escolha pelo direito penal não foi por acaso. Desde sempre, interessei-me pela luta por justiça, especialmente para quem muitas vezes não têm voz. Ao longo dos anos, aprofundei-me na prática criminalista e construí uma carreira sólida e respeitada.

O caminho até a candidatura não foi simples. Em ambiente que, muitas vezes, privilegia o corporativismo e a política de interesses, encontrar espaço para a advocacia militante, que defende as prerrogativas e se orgulha da profissão, foi uma verdadeira batalha. Enfrentei resistência e até descrença, mas cada desafio só reforçava minha determinação.

Sabia que não estava lutando apenas por mim, mas por todos aqueles que, como eu, dedicam suas vidas à defesa da justiça. Nesta reta final de campanha, o esforço de cada um é fundamental. O apoio que recebo dos colegas que realmente acreditam na advocacia como um instrumento de transformação tem sido o combustível que me mantém firme. Nos últimos meses, dediquei-me a dialogar com advogados e advogadas de diversas áreas, ouvi suas demandas e percebi que a OAB-DF precisa, mais do que nunca, de uma liderança que realmente valorize as prerrogativas e compreenda a realidade do advogado.

A advocacia é uma escolha difícil e, muitas vezes, solitária. Entretanto, essa é a nossa missão, e é essa missão que busco honrar, com a mesma fé e valores que meus pais me ensinaram. Meu compromisso com Deus, com minha família e com meus princípios é inegociável. Qualquer que seja o resultado do pleito, meus valores permanecerão intactos.

Ser candidato à presidência da OAB-DF é, para mim, a realização de um sonho, mas é também uma responsabilidade imensa. Meu compromisso é fortalecer prerrogativas como o direito à entrevista reservada com o cliente, uma medida fundamental para garantir que advogados possam prestar uma defesa adequada e independente; o acesso integral aos autos, sem que seja cerceado em qualquer fase processual, assegurando que possamos atuar com pleno conhecimento das provas e alegações; a inviolabilidade dos escritórios, essencial para preservar o sigilo profissional e proteger o direito de defesa; e o respeito à nossa autoridade em audiências e instâncias judiciais, para que os advogados sejam tratados com dignidade e respeito.

Também trago compromisso com a transparência. É alarmante que, até cobrarmos da atual gestão, o site da OAB-DF apresentava dados apenas até 2022, e que contratos e pagamentos recentes não eram disponibilizados. A advocacia tem o direito de saber como seus recursos são administrados. Acredito em uma gestão que preste contas de forma clara, atualizada e acessível. Que Deus nos abençõe e nos permita honrar nossa luta.

*Advogado criminalista com 25 anos de atuação