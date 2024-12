Conheça os imortais da Academia Brasiliense de Direito

Brasília foi palco, na quarta-feira (11/12), de um evento que reuniu juristas para a solenidade de instalação da Academia Brasiliense de Direito e a posse de seus acadêmicos fundadores e membros beneméritos. São os imortais da cultura jurídica. O evento ocorreu na Escola Superior do Ministério Público da União, com a presença de ministros do tribunais superiores, advogados, professores, estudiosos, pesquisadores e integrantes do Ministério Público.

A Academia Brasiliense de Direito é lançada sob a liderança de Manoel Jorge e Silva Neto, subprocurador-geral do Trabalho, que assume a presidência. A primeira diretoria conta ainda com a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, como vice-presidente, do professor Gilbert Di Angellis da Silva Alves, como secretário-geral e Hadassah Laís de Souza Santana, no cargo de tesoureira.

Além dos acadêmicos fundadores, a Academia conta com membros beneméritos, entre os quais o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Além dele, os juristas Fábio Arthur Rocha Capilé, Luciana de Aboim Machado, Roberto Victor Pereira Ribeiro e Viviane Coêlho de Séllos Knoerr integram o corpo de membros beneméritos.

Veja quem são os membros e os titulares das cadeiras

Cadeira 1 - Ulysses Guimarães

Manoel Jorge e Silva Neto, subprocurador-geral do Trabalho, doutor e mestre em direito constitucional pela PUC-SP. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia

Cadeira 2 - Denise Martins Arruda

Maria Cláudia Bucchianeri (foto), advogada, eleita conselheira federal da OAB, ex-ministra do TSE

Cadeira 3 - Leon Frejda Szklarowsky

Gilbert di Angellis da Silva e Alves, professor de direito em Brasília, mestre e doutorando, autor jurídico e conferencista

Cadeira 4 - Maria Eduarda Soares de Mendonça

Hadassah Santana, pós-doutoranda em direito tributário, professora da Fundação Getúlio Vargas

Cadeira 5 - Victor Nunes Leal

Antônio Augusto Brandão de Aras (foto), ex-procurador-geral da República, advogado

Cadeira 6 - José Luciano de Castilho Pereira

João Pedro Ferraz dos Passos, ex-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, ex-secretário do Trabalho do DF, advogado

Cadeira 7 - Paulo de Tarso Sanseverino

Douglas Alencar Rodrigues (foto), ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Cadeira 8 - Darcy Ribeiro

Gabriela Neves Delgado, professora de direito do trabalho da Universidade de Brasília (UnB)

Cadeira 9 - Juliana Ferraz da Rocha Santilli

Ana Frazão (foto), advogada e professora de direito civil e comercial da Universidade de Brasília - UnB

Cadeira 10 - José Carlos Couto de Carvalho

Antônio Pereira Duarte, procurador-geral de Justiça Militar

Cadeira 11 - Aliomar Baleeiro

João Carlos Souto (foto), professor de direito constitucional, procurador da Fazenda Nacional

Cadeira 12 - Lourdes Bandeira

Soraia Mendes, professora, pesquisadora, doutrinadora, parecerista e advogada

Cadeira 13 - Cnéa Cimini Moreira de Oliveira

Liana Chaib, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Cadeira 14 - Pedro Calmom

Nabor Bulhões, advogado criminalista

Cadeira 15 - Waldemar Zveiter

Ricardo Sayeg, professor livre-docente em direito econômico pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado

Cadeira 16 - Ophir Filgueiras Cavalcante

Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, advogado, ex-presidente do Conselho Federal da OAB

Cadeira 17 - Hamilton Carvalhido

Eunice Amorim Carvalhido (foto), procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ex-procuradora-geral de Justiça do DF

Cadeira 18 - Jorge Alberto Romeiro

Cícero Robson Coimbra Neves, promotor da Justiça Militar

Cadeira 19 - Juliano Costa Couto

José Henrique Mouta Araújo, procurador do Estado do Pará e advogado

Cadeira 20 - Iêda Garcez de Castro Dorea

Amanda Flávio de Oliveira, advogada e parecerista, professora doutora de direito econômico, concorrência, regulação e consumidor

Cadeira 21 - Edylcéa Tavares

Samantha Meyer-Pflug Marques, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Nove de Julho

Cadeira 22 - Teori Zavarski

Jackson Domenico (foto), advogado constitucionalista e ex-desembargador do TRE-DF

Cadeira 23 - Adriana Lorandi

José Barroso Filho (foto), ministro do Tribunal Superior Militar (STM)

Cadeira 24 - Saulo Ramos

Ibaneis Rocha Barros Júnior (foto), advogado, ex-presidente da OAB-DF, ex-conselheiro federal da OAB, governador do DF

Cadeira 25 - Carlos Augusto Thibau Guimarães

Humberto Eustáquio Soares Martins (foto), ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Cadeira 26 - Rubens Approbato Machado

Valdetário Andrade Monteiro (foto), advogado, ex-conselheiro do CNJ, professor, ex-presidente OAB-CE

Cadeira 27 - José Fernandes Dantas

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas (foto), ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)