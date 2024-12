Ibaneis comemora apoio de Temer à manutenção do Fundo Constitucional

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), endossou o posicionamento do ex-presidente da República e seu companheiro de legenda, Michel Temer, sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Temer se manifestou sobre o assunto em entrevista concedida ao Correio Braziliense e publicada neste domingo (8/12), enfatizando que o recurso não é um privilégio à capital do país e sim um fundo essencial.

Ibaneis celebrou o posicionamento do ex-presidente e ressaltou que continuará trabalhando pelo FCDF. "O ex-presidente Michel Temer trouxe uma defesa sólida ao Fundo Constitucional, ao destacar que o recurso é essencial para que o DF continue a cumprir seu papel como centro das decisões de todo o país", escreveu o governador.

"E concordo com o seu posicionamento. Preservar o Fundo Constitucional é assegurar a continuidade de serviços essenciais, como segurança, saúde e educação, que impactam diretamente a qualidade de vida dos brasilienses. Esses recursos permitem que a nossa capital tenha estrutura para ser referência de gestão e bem-estar para os moradores e para todos os brasileiros", acresentou Ibaneis. "É por isso que vamos continuar firmes, dia após dia, para que todos reconheçam a importância desse recurso não só para o DF, mas para todo o Brasil", concluiu.

