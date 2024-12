Reforma do Código Civil: alterações que podem impactar disputas societárias

Por Danilo Collavini e Filipe Borges* — A proposta de reforma do Código Civil traz mudanças na regulação de áreas, como família, sucessão e herança, além de alterar as regras aplicáveis às atividades em sociedade, como a regulação de empresas e contratos. O texto, que agora tramita nas casas legislativas, apresenta impactos relevantes nas disputas societárias.

Uma das propostas é garantir, em caso de omissão do contrato social, que os sócios que se desliguem das sociedades (por exclusão, falecimento ou retirada) recebam os lucros até a apuração de seus haveres — método que calcula a parte do patrimônio da empresa a ser paga ao sócio que se desvincula da sociedade.

A reforma reforça a autonomia dos sócios para definir os critérios de apuração de haveres no contrato social. Como regra geral, estabelece o método patrimonial real, apurado por meio de balanço de determinação, afastando outros critérios de avaliação não previstos no contrato social, em conformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, o texto prevê que a regra de iniciativa para a exclusão de sócio passa a ser da maioria do capital social, em vez de a maioria dos sócios. Também dispõe que os efeitos do direito de retirada ocorrerão 60 dias após a notificação do primeiro sócio. Essa alteração pode gerar discussões ao postergar os efeitos do direito de retirada.

Outro ponto previsto é que o sócio ou a sociedade registrem o documento de retirada perante a junta comercial, prática que já é amplamente adotada.

*Sócios do Collavini Borges Molinari Advogados



Saiba Mais Direito e Justiça Novas regras para OPAs: modernização no mercado brasileiro

Novas regras para OPAs: modernização no mercado brasileiro Direito e Justiça Anatrip luta por indenização por prejuízos durante a pandemia

Anatrip luta por indenização por prejuízos durante a pandemia Direito e Justiça General que recusou golpe deve ocupar cargo no STM

General que recusou golpe deve ocupar cargo no STM Direito e Justiça Limites para "duty to mitigate the loss"