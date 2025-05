Os principais aspectos da inovação no agronegócio

Por Fernanda Santos da Rosa* — A inovação no setor agropecuário representa novas ideias, métodos ou produtos que visam aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a produtividade das atividades agrícolas. Essa transformação é essencial para atender às crescentes demandas globais por alimentos, fibras e energia, além de promover práticas mais sustentáveis e tecnológicas no campo.

A inovação é uma forte tendência no agronegócio, voltada para o desenvolvimento e o crescimento do setor. Um exemplo inovador é a agropecuária de precisão, caracterizada pelo uso de tecnologias avançadas, como sensores, GPS, drones e inteligência artificial, para coletar e analisar dados em tempo real sobre as condições do solo, do clima e da saúde das plantas e dos animais. Essa abordagem permite que os produtores tomem decisões mais informadas e baseadas em dados concretos, resultando em melhor gestão dos recursos naturais e aumento da produtividade de forma sustentável.

O uso de drones possibilita o monitoramento do crescimento das plantas, a detecção precoce de doenças e pragas, bem como a análise do estado nutricional das lavouras. No caso dos rebanhos, os drones podem ser utilizados para o monitoramento da saúde e do bem-estar dos animais, garantindo um manejo mais eficiente e reduzindo os custos com tratamentos e medicamentos. Já os softwares auxiliam na programação e no controle de atividades agrícolas, como irrigação precisa, controle de pragas e otimização da fertilização, contribuindo para a redução de custos e o aumento da produtividade.

Além disso, os aplicativos e softwares de gestão agropecuária têm se mostrado essenciais na administração dos recursos das fazendas. Existem aplicativos de gerenciamento de rebanho que auxiliam na programação e no controle das taxas de vacinação, oferecendo calendários personalizados e notificações para garantir que as vacinas sejam administradas no momento certo. Isso aumenta a eficiência do manejo sanitário, reduz a incidência de doenças e melhora a produtividade do setor. Outro exemplo são os aplicativos voltados à gestão do processo de colheita, que otimizam a logística e o uso de maquinário, contribuindo para um ciclo produtivo mais eficiente.

Observa-se que a agropecuária de precisão permite que os agricultores tomem decisões baseadas em informações confiáveis e precisas, promovendo a eficiência no uso de insumos, a redução de desperdícios e o aumento da produtividade. Além disso, há uma diminuição no uso de água e fertilizantes químicos, o que reduz o impacto ambiental e promove práticas mais sustentáveis no campo. O uso de tecnologias também está associado ao aumento da resiliência climática, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como secas e inundações, e possibilitando a adaptação dos sistemas agrícolas a essas adversidades.

Diante dos efeitos positivos para o setor do agronegócio, projeta-se um crescimento contínuo da tecnologia, com aumento na adoção de práticas de precisão e no desenvolvimento de soluções automatizadas. Tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT), big data e blockchain, também têm potencial para revolucionar a forma como os dados são coletados, armazenados e compartilhados dentro da cadeia produtiva, ampliando a transparência e a rastreabilidade dos produtos agropecuários.

Ademais, o setor do agronegócio tem registrado um crescimento expressivo em atividades de fusões e aquisições (M&A), com empresas buscando alavancar sinergias e expandir suas capacidades tecnológicas. Isso se reflete na consolidação de grandes corporações e na criação de joint ventures, que visam unir forças para acessar novas tecnologias e mercados, ao mesmo tempo em que otimizam custos e operações.

Um exemplo disso foi a recente criação da joint venture SBS Green Seeds, formada pela Boa Safra Sementes S.A. e pela SememBras, com foco na produção, armazenagem e comercialização de misturas de sementes destinadas à cobertura do solo, à formação de pastagens e ao cultivo de plantas de cobertura.

O mercado agropecuário regenerativo promove práticas voltadas à restauração da saúde do solo e dos ecossistemas. Entre as técnicas utilizadas estão a rotação de culturas, o cultivo de cobertura, o manejo eficaz de pastagens, a integração de árvores e a redução do uso de insumos químicos. No caso citado, o objetivo declarado da joint venture é fomentar a adoção de práticas sustentáveis, apoiando a implementação de sistemas agrícolas que promovem a fertilidade do solo e a resiliência ambiental ao longo do tempo. Tais práticas, além de melhorarem a qualidade do solo, também contribuem para a captação de carbono, gerando benefícios adicionais no combate às mudanças climáticas.

Portanto, percebe-se que a inovação no setor agropecuário está transformando as práticas tradicionais ao integrar tecnologias avançadas, como drones, sensores e inteligência artificial. Essas inovações estão aprimorando significativamente a eficiência e a sustentabilidade nas operações agrícolas. Além disso, o cenário de fusões e aquisições está em expansão, com empresas buscando sinergias para ampliar suas capacidades tecnológicas e operacionais, o que resulta em um setor mais competitivo, ágil e preparado para os desafios do futuro.

