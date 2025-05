O futuro pertence à diversidade

Por Cadu Arruda* — Imagine um mundo onde as mentes mais brilhantes são aquelas que não seguem o padrão. Onde a inovação nasce da diferença, e os desafios não são obstáculos, mas trampolins para a próxima grande descoberta. Esse não é um futuro distante — ele está se formando agora, diante de nossos olhos. E os principais protagonistas dessa revolução? São os estudantes neurodivergentes, que hoje estão nas escolas e, amanhã, dominarão os campos da inovação, liderança e criação.

A realidade é clara e inegável: uma em cada 36 crianças é diagnosticada com autismo, de acordo com dados do CDC (agência norte-americana de prevenção e controle de doenças). E se você pensa que esses números são apenas mais uma estatística, pense de novo. Eles representam a promessa de uma nova força de trabalho. Uma força que não pensa de maneira linear, mas cria novas formas de enxergar, interpretar e resolver problemas complexos. O mundo não poderá mais funcionar sem essas mentes extraordinárias — e o mercado de trabalho do futuro precisará delas.

Do que as empresas do futuro realmente vão precisar? Não será mais de pessoas que simplesmente executam tarefas ou seguem fórmulas conhecidas. O mercado demandará mentes capazes de trazer novas perspectivas, desafiar o status quo e enxergar conexões onde outros veem apenas obstáculos. São os neurodivergentes — aqueles que têm o poder de redefinir os conceitos de inteligência, criatividade e resolução de problemas.

É exatamente isso que vemos, com clareza, no personagem Dr. Shaun Murphy, de The Good Doctor: um médico autista que não apenas se adapta ao sistema, mas o transforma. Sua capacidade de ver o que ninguém mais consegue, de focar no que outros ignoram, de pensar de forma tão única que redefine a medicina, é a prova de que mentes divergentes têm o poder de mudar o mundo. Vale citar ainda alguns atípicos de destaque global, como Bill Gates (dislexia e TDAH) e Greta Thunberg (autismo).

E aqui está a verdade que não pode mais ser ignorada: se não agirmos agora — se não investirmos em uma educação inclusiva e de qualidade, se não fornecermos as ferramentas e os recursos necessários para esses alunos — estaremos perdendo os profissionais mais inovadores, criativos e capazes de transformar o mercado de trabalho no futuro. Não estamos apenas preparando nossos filhos para o futuro — estamos preparando o futuro para os nossos filhos.

Incluir não é um favor. Incluir é uma estratégia poderosa para garantir que o amanhã seja mais inteligente, mais criativo e mais humano. A escola precisa ser o primeiro lugar onde as mentes do futuro são cultivadas — e, sim, desafiadas. Porque, ao incluir, estamos preparando um exército de mentes brilhantes que, em breve, moldarão as indústrias, as empresas e a sociedade de maneiras que ainda nem podemos imaginar.

A mudança começa hoje. Começa nas salas de aula. E, se fizermos o que é certo agora, o amanhã será mais brilhante, mais diverso, mais inovador — e, acima de tudo, mais inclusivo.

Um levantamento feito pela Harvard Business Review mostrou que equipes neurodiversas apresentam desempenho 30% superior em inovação e resolução de problemas, com sensível aumento de produtividade. Não é mais uma questão de o mercado precisar dessas mentes brilhantes — o mercado não terá escolha. O futuro será dessas mentes. E tudo começa aqui, com cada aluno que escolhemos apoiar, acreditar e transformar em um verdadeiro agente de mudança.

Advogado e CEO da Plataforma Prova Adaptada*