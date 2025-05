Por Lucca Mendes* —

Tarifaço do Trump: como as grandes empresas podem se preparar para os possíveis efeitos das disputas comerciais?

As tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos começam a revelar seus efeitos na economia global. Com medidas recíprocas sendo adotadas por outros países, grandes empresas já sentem os primeiros sinais de alerta. Este é um momento estratégico para se antecipar aos desafios que esse cenário pode trazer.

É essencial acompanhar os acontecimentos ao redor do mundo: novas tarifas, alterações legislativas ou mudanças no comportamento dos stakeholders do seu mercado. Tudo isso pode impactar diretamente os negócios. No entanto, apenas observar não basta. A verdadeira vantagem competitiva está na capacidade de adaptação. Enxergar a mudança e manter as mesmas práticas é ineficaz. Durante a pandemia, muitos profissionais viram seus eventos presenciais desaparecerem. Aqueles que migraram para o digital hoje alcançam públicos que antes pareciam inalcançáveis.

Reserve tempo para estudar tendências. Ao longo da semana, dedique momentos para analisar o mercado de interesse. Observe os comentários de clientes, as mudanças de comportamento e as movimentações da concorrência.

Identifique padrões: comportamentos que se repetem com o tempo ajudam a prever tendências. Use a pergunta do "e se?": a cada decisão estratégica, questione-se — "E se o cenário X mudar, como isso afetará nossa estratégia?" Essa reflexão permite reagir com agilidade e consistência.

O cenário atual exige vigilância e flexibilidade. Empresas que esperam a mudança bater à porta podem ser surpreendidas. Já aquelas que se preparam com antecedência têm mais chances de prosperar, mesmo em tempos de incerteza.

Especialista em gestão de negócios*