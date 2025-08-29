A coragem de recomeçar: um novo caminho para a advocacia feminina

Por Paulo Maurício Siqueira, Poli* e Nildete Santana de Oliveira** A trajetória das advogadas muitas vezes é trilhada por desafios que a sociedade e o mercado de trabalho ainda não conseguiram entender por completo. Para além da dedicação exigida pela profissão, muitas mulheres enfrentam interrupções em suas carreiras por razões que a vida impõe, como a gravidez, a maternidade, o cuidado com a família e a responsabilidade de zelar por pais doentes ou pelo lar. Essas pausas, embora nobres e essenciais, paradoxalmente se tornam barreiras invisíveis que dificultam a reinserção profissional, minando a confiança e impedindo que talentos notáveis voltem a brilhar.

Foi a partir da escuta ativa e atenta, em diálogos francos com diversas advogadas, que a ideia de um projeto transformador começou a tomar forma. Mais do que ouvir relatos de desafios, a observação direta revelou quadro de competência inexplorada. Mulheres advogadas, plenas de conhecimento e dedicação, viam-se à margem do mercado, incapazes de conquistar colocação após período de afastamento.

Com a clareza de que essa não era uma questão de falta de capacidade, mas de oportunidade, surgiu a iniciativa de criar um projeto que fosse além da teoria, oferecendo caminho concreto para a retomada profissional. A proposta foi apresentada a diversas empresas, ancorada não apenas na necessidade urgente de ação, mas também em fundamento sólido e global: a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O projeto se alinha diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que prevê o estabelecimento de mecanismos para promover a igualdade de gênero e a equidade de oportunidades no ambiente de trabalho.

Assim nasceu o projeto "Recomeçar com Direito", que se inicia com uma parceria pioneira entre a OAB/DF e o Sest Senat e que se propõe a ser catalisador de talentos. A iniciativa oferece completo arcabouço para a reinserção de profissionais: curso de pós-graduação gratuito, ministrado pela respeitada Escola Superior da Advocacia (ESA) da OAB/DF, complementado por estágio supervisionado de prática jurídica em ambiente institucional de excelência.

Contemplando as interseccionalidades e os múltiplos desafios que atravessam a vida das mulheres, o programa reafirma o compromisso com a inclusão e a Justiça social. Mais do que capacitação técnica e o desenvolvimento de networking qualificado, "Recomeçar com Direito" busca devolver a advogadas a autonomia e a possibilidade de uma nova jornada. A inclusão de percentual mínimo de 30% das vagas para mulheres negras, pessoas com deficiência e mulheres trans reforça a convicção de que o desenvolvimento profissional e a diversidade caminham juntos.

Em sua essência, essa ação materializa oportunidades de aprendizado e de crescimento e gera renda e a retomada de vidas profissionais. É, fundamentalmente, a criação de novas possibilidades de futuro, reafirmando o compromisso da OAB/DF com uma advocacia cada vez mais forte, inclusiva e representativa e com o país que desejamos construir.

Presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF)*



Diretora da Mulher da OAB/DF**