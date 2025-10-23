InícioDireito e Justiça
Data Venia

Data Venia: Bolsonaro fica fora das eleições até os 97 anos

Bolsonaro e os demais integrantes do núcleo 1 estão inelegíveis até 2033; entenda calculo da pena

Jair Bolsonaro: inelegibilidade dura até os 97 anos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Jair Bolsonaro: inelegibilidade dura até os 97 anos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O acórdão do julgamento no STF do núcleo crucial da trama golpista — que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro — tem 1991 páginas. Entre as consequências, além das penas de prisão, está a inelegibilidade por oito anos a contar da data da publicação da condenação de todos os réus, ou seja, desde ontem (22/10). Por conta dessa condenação, Bolsonaro e os demais integrantes do núcleo 1 estão inelegíveis até 2033. Mas não poderão ainda participar da eleição de 2034, quando o ex-presidente terá 79 anos, porque, por causa da pena de 27 anos e três meses de prisão, pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos pelo mesmo período. É uma pena praticamente perpétua porque Bolsonaro terá 97 anos quando se livrar da punibilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Demissão

Outra consequência da publicação do acórdão: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deverá ser notificado para que proceda à demissão dos delegados Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Ramagem ainda deverá perder o mandato de deputado federal.

Stealthing e aborto legal

Crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press. Busto de mulher com rosto coberto por mancha preta. Violência. Feminicídio. Abuso. Estupro. Caption
Crime ocorreu em 2024 no Recanto das Emas (foto: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

No Tribunal de Justiça de São Paulo, há discussão sobre um tema controverso envolvendo violência contra a mulher. Constitui crime semelhante ao aborto a prática de "stealthing", que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa. Deputadas estaduais do PSol ajuizaram uma ação popular para obrigar o estado de São Paulo a realizar aborto legal nessas situações. Em decisão monocrática, o desembargador Borelli Thomaz suspendeu uma liminar que permitia os procedimentos. Mas o magistrado não analisou o mérito. Disse que a ação popular não é via legal para discutir o tema.

Suspense até o último minuto

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC.
O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC. (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ficou para a próxima semana o anúncio oficial da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. O Senado pressiona para que seja o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas Lula bateu o martelo. Pelo menos, por ora não há dúvidas. O escolhido é Messias. Mas, como tudo acontece na República, o suspense permanece.

Ministro general de exército Marco Antônio de Farias se despede da Justiça Militar

Ministro general de exército Marco Antônio de Farias se despede do STM
Ministro general de exército Marco Antônio de Farias se despede do STM (foto: Divulgação)

O presidente Lula vai escolher um novo oficial-general do Exército para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM), em vaga aberta com a aposentadoria do ministro general de exército Marco Antônio de Farias. Indicado em 2016, o general ocupava uma das cadeiras destinadas ao Exército Brasileiro, conforme prevê a Constituição Federal. O STM é composto por 15 ministros, sendo dez militares e cinco civis. No processo de nomeação, o escolhido ou escolhida deverá passar pelo crivo do Senado.

Vem aí a 4ª edição do Enam

MInistro Benedito Gonçalves, do TSE, deu cinco dias para a defesa do presidente se manifestar na ação.
MInistro Benedito Gonçalves, do TSE, deu cinco dias para a defesa do presidente se manifestar na ação. (foto: Antonio Augusto/Secom TSE)

Neste domingo (26), bacharéis em direito interessados em ingressar na magistratura participam da quarta edição do Exame Nacional da Magistratura, o Enam (2025.2), uma das iniciativas do ministro Luís Roberto Barroso, agora aposentado, na passagem pela presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A prova, organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), presidida pelo ministro Benedito Gonçalves (foto), será aplicada em todas as capitais brasileiras. Cerca de 30 mil pessoas tiveram o pedido de inscrição homologado.

Seminário em Madrid discute tecnologia digital no trabalho

Ministra Katia Magalhães Arruda, do TST
Ministra Katia Magalhães Arruda, do TST (foto: Divulgação/Anamatra)

As novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), o teletrabalho e as plataformas digitais, estão impactando os modelos de produção e as relações de trabalho. E esse assunto será tema de debate no Seminário Internacional Brasil-Espanha de Direito do Trabalho, hoje e amanhã, em Madrid, organizado pela ABDT (Academia Brasileira de Direito do Trabalho), em colaboração com a UCM - Universidade Complutense de Madrid. Com o tema Evolución tecnológica y protección laboral: aspectos constitucionales y de derecho internacional, a conferência de abertura terá como presidente a ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Participa do debate o também ministro do TST e presidente da ABDT Alexandre Agra Belmonte".

"Democracia vive da confiança. Ditadura vive da desconfiança. A confiança se constrói com liberdade. A desconfiança também se constrói com medo, violência e virulência", Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Ação Civil Originária (ACO) 1831 tem relatoria da ministra Cármen Lúcia e será julgada pelo STF, porém não há data prevista para isso ocorrer.
A Ação Civil Originária (ACO) 1831 tem relatoria da ministra Cármen Lúcia e será julgada pelo STF, porém não há data prevista para isso ocorrer. (foto: Divulgação/STF)

Saiba Mais

  • Crime ocorreu em 2024 no Recanto das Emas
    Crime ocorreu em 2024 no Recanto das Emas Foto: Cristiano Gomes/CB/D.A Press
  • Além de cumprir pena de prisão, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) ficará inelegível, se a condenação do STF se mantiver como está (ainda cabe recurso)
    Além de cumprir pena de prisão, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) ficará inelegível, se a condenação do STF se mantiver como está (ainda cabe recurso) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara
  • Anderson Torres
    Anderson Torres Foto: MJSP/Divulgação
  • O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC.
    O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • Ministro general de exército Marco Antônio de Farias se despede do STM
    Ministro general de exército Marco Antônio de Farias se despede do STM Foto: Divulgação
  • MInistro Benedito Gonçalves, do TSE, deu cinco dias para a defesa do presidente se manifestar na ação.
    MInistro Benedito Gonçalves, do TSE, deu cinco dias para a defesa do presidente se manifestar na ação. Foto: Antonio Augusto/Secom TSE
  • Ministra Katia Magalhães Arruda, do TST
    Ministra Katia Magalhães Arruda, do TST Foto: Divulgação/Anamatra
  • A Ação Civil Originária (ACO) 1831 tem relatoria da ministra Cármen Lúcia e será julgada pelo STF, porém não há data prevista para isso ocorrer.
    A Ação Civil Originária (ACO) 1831 tem relatoria da ministra Cármen Lúcia e será julgada pelo STF, porém não há data prevista para isso ocorrer. Foto: Divulgação/STF
  • Google Discover Icon

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 23/10/2025 03:05
SIGA
x