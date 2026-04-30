Planejamento para normatização, regulação e fiscalização da operação com eVTOLs

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, advogado, mestre em direito público, professor de direito administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante e Magno Carvalho, especialista em engenharia aeroportuária, gestão de grandes obras e concessões de infraestrutura - (crédito: Divulgação)

Por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes* e Magno de Carvalho** — A introdução dos eVTOLs impõe às autoridades aeronáuticas um dos maiores desafios regulatórios já enfrentados pela aviação civil. As normas vigentes foram desenvolvidas ao longo de décadas para aeronaves convencionais, baseadas em conceitos operacionais que não contemplam operações urbanas intensivas, alto grau de automação e propulsão predominantemente elétrica. A necessidade atual não é apenas adaptar regras existentes, mas construir um novo modelo regulatório capaz de equilibrar inovação e segurança.

O processo regulatório em desenvolvimento ao redor do mundo tem adotado uma abordagem baseada em desempenho, priorizando resultados operacionais seguros em vez de requisitos excessivamente prescritivos. Essa mudança permite acomodar diferentes soluções tecnológicas sem limitar a inovação, mantendo como princípio central a equivalência de segurança em relação à aviação comercial tradicional.

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A certificação dessas aeronaves envolve análises complexas de redundância sistêmica, tolerância a falhas e confiabilidade elétrica. Como os eVTOLs incorporam múltiplos motores independentes e sistemas digitais altamente integrados, a avaliação de segurança passa a considerar probabilidades estatísticas e simulações avançadas, ampliando o uso de modelos computacionais no processo certificador.

Paralelamente, a gestão do tráfego aéreo urbano exige novos conceitos operacionais. Sistemas digitais de gerenciamento permitem planejamento automatizado de rotas, separação segura entre aeronaves e monitoramento contínuo das operações. Essa evolução reduz a dependência de intervenções humanas diretas e viabiliza a escalabilidade necessária para operações frequentes em ambientes urbanos densos.

A fiscalização também tende a evoluir significativamente. Em vez de inspeções predominantemente presenciais, o modelo futuro baseia-se em supervisão digital contínua, com transmissão de dados operacionais em tempo real para autoridades reguladoras. Esse formato aumenta a capacidade de supervisão sem ampliar proporcionalmente a estrutura estatal, criando um ambiente regulatório mais eficiente e responsivo.

Outro ponto essencial é a harmonização internacional das normas. Como a indústria aeronáutica possui natureza global, padrões compatíveis entre diferentes jurisdições reduzem custos de certificação e aceleram a entrada em operação das aeronaves. A cooperação entre autoridades torna-se, portanto, elemento estratégico para o desenvolvimento sustentável do setor.

O planejamento regulatório dos eVTOLs representa, assim, uma evolução do próprio conceito de governança aeronáutica. A supervisão baseada em dados, automação e integração digital aponta para um futuro em que inovação tecnológica e segurança operacional deixam de ser forças opostas e passam a evoluir de forma complementar. Potencializando a viabilidade técnica, econômica e a credibilidade da segurança operacional, em escala mundial e primando pela evolução contínua de premissas, fatores, critérios e sistemas de segurança diante da colaboração da comunidade especializada mundial, compartilhando estudos, experiências e conceitos em prol da evolução dos equipamentos, sistemas e normativos.

Advogado, mestre em direito público, professor de direito administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante*

Especialista em engenharia aeroportuária, gestão de grandes obras e concessões de infraestrutura**