Polarização afetiva: nos Estados Unidos, apenas 8% dos casais se opõem na política

A chamada polarização afetiva, quando desprezamos quem pensa diferente de nós, tem aumentado drasticamente, segundo dados do Relatório Ipso 2025, apresentados pela advogada Aline Osório, ex-secretária-geral da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), ao participar do XIV Fórum de Lisboa na semana passada. De acordo com ela, a oposição decisiva não é a ideológica entre esquerda e direita quando há discordância sobre temas como economia, direitos sociais e outros temas. O que tem dividido o mundo é a polarização afetiva. Aline apresentou dados eloquentes: Nos Estados Unidos, apenas 8% dos casais são compostos por um republicano e um democrata, e mais da metade dos eleitores desses partidos declaram não ter nenhum ou muito poucos amigos do outro lado.

Busca por líder populista

Segundo Aline Osorio, que integrou o painel "Democracia, populismo e polarização ideológica", ao lado dos ministros Alexandre de Moraes, do STF, e Mauro Campbell Marques, do STJ, a pesquisa Ipso apontou uma alta demanda mundial por líderes populistas. Nos 31 países pesquisados, 47% da população relatou querer um líder forte, disposto, inclusive, a quebrar as regras para consertar o país. As três principais causas são: insegurança econômica, distância entre as elites e os cidadãos comuns e oposição à imigração.

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O Papa e a IA

No XIV Fórum de Lisboa, realizado entre 1 e 3 de junho, na capital portuguesa, a Magnifica Humanitas, primeira carta encíclica do papa Leão XIV, publicada em maio de 2026, foi citada em várias palestras, inclusive no pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes sobre populismo e polarização ideológica. Na carta que virou a bíblia de quem combate manipulação das redes sociais, o Papa Leão XIV sustenta que a custódia da pessoa humana na era da Inteligência Artificial" influencia a vida, molda decisões e muda a forma de combater a guerra. O documento aborda a necessidade urgente de proteger a dignidade humana ante aos avanços da Inteligência Artificial e clama por uma tecnologia que sirva ao bem comum.

Sétima edição do Prêmio de Inovação J.Ex prorroga inscrições

As inscrições para a 7ª edição do Prêmio de Inovação J.Ex foram prorrogadas até 22 de junho. A iniciativa reconhece projetos inovadores desenvolvidos no Ecossistema de Justiça, com foco em áreas como tecnologia, gestão, inovação social e laboratórios de inovação. A inscrição é gratuita, e cada instituição pode submeter mais de um projeto. Podem participar órgãos e entidades ligados ao Judiciário, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias e demais instituições que atuam no sistema de Justiça. Ao longo de seis edições, o Prêmio J.Ex já reuniu mais de 600 inscrições, com a participação de 152 instituições de sete países, consolidando-se como uma das principais iniciativas de reconhecimento à inovação no setor. Neste ano, a cerimônia de premiação será realizada em São Paulo, em 16 de novembro.

Sintoma

João Carlos Souto, diretor-geral da Escola Superior da AGU, palestrou no XIV Fórum de Lisboa no painel dedicado à separação de poderes, controle externo e governança democrática. Ele começou dizendo que era sintomático que ainda em 2026 se esteja discutindo divisão de poderes. Segundo ele, o tema é importante, mas representa um sintoma do período em que vivemos, em que se tem buscado desacreditar as instituições, seja os poderes em geral, seja a democracia. Souto lembrou que esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Nas últimas três eleições presidenciais, a suposta invasão de poderes por parte do Judiciário esteve na ordem do dia.

22/07/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. CB Poder recebe Joao Carlos Souto- Professor de Direito. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Contratos mais transparentes

O presidente da Geap, Douglas Figueiredo, disse, em painel sobre o marco legal dos seguros, no XIV Fórum de Lisboa, que as novas regras beneficiam as operadoras de seguro. Com o detalhamento e melhor redação dos contratos, os benefícios ficam mais claros, o que reduz os litígios. Hoje, o passivo da Geap está em cerca de R$ 800 milhões.

Eixo Capital. Presidente da Geap, Douglas Figueiredo, no XIV FÃ³rum de Lisboa (foto: Divulgação)

Centenários

Em Lisboa, Douglas Figueiredo também apresentou alguns dados sobre saúde suplementar. No Brasil, 25% da população têm plano de saúde. Em Portugal, o percentual é de 37%. A Geap tem 415 mil clientes, sendo 615 centenários.

Adicional para lidar com a limpeza

Os trabalhadores da limpeza do Quartel do Comando Geral da PMDF devem receber adicional de insalubridade no grau máximo (de 40% sobre o salário-mínimo). A decisão unânime da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região condenou a empresa terceirizada Viva Serviços LTDA ao pagamento do adicional, sob o entendimento de que se aplica, no caso, a Súmula 448, II, do TST, que estabelece que a limpeza de banheiros em locais de grande circulação e a respectiva coleta de lixo não se equiparam à faxina comum de residências e escritórios., conforme sustentado pelo advogados Arão Gabriel e Cleiton Souza, sócios do Gabriel & Souza Advogados.

"A desinformação testa nossas instituições. A nossa credibilidade é diretamente proporcional à capacidade de dar respostas jurídicas, técnicas e adequadas à realidade.", ministro Edson Fachin, presidente do STF

Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal STF (foto: Gustavo Moreno/STF)







