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Uma nova indicação de Messias ao STF apenas com votos garantidos

Possível nova indicação de Jorge Messias ao STF movimenta os bastidores de Brasília, enquanto o Enam reúne mais de 31 mil candidatos e o debate sobre democracia e Judiciário marca o Fórum de Lisboa

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A aposta entre advogados é de que o presidente Lula só vai encaminhar novamente ao Senado a indicação do nome do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga no STF, com uma larga margem de votos necessários e um acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). E, ainda, vai precisar de uma liminar do STF pera garantir a legalidade da indicação do mesmo nome na mesma legislatura. De Lisboa, o ministro Gilmar Mendes voltou a dizer que o problema de Messias não é currículo. A rejeição se deve a um embate com o Legislativo comandado por Alcolumbre.

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Na fila

Um dos nomes cotados para comandar a AGU na hipótese de Jorge Messias emplacar como ministro do STF, a procuradora-geral federal, Adriana Venturi, foi muito aplaudida ao participar de um dos painéis do XIV Fórum de Lisboa. Muita gente aposta que ela é a primeira da fila.

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Adriana Venturilli, procuradora-geral federal
Adriana Venturilli, procuradora-geral federal (foto: Divulgação)

Mais um exame para selecionar juízes

A quinta edição do Exame Nacional da Magistratura (Enam) será realizada neste domingo (7/6), em todas as capitais brasileiras. No país, 31.538 bacharéis em direito se inscreveram, sendo 5.187 pessoas negras, 1.709 com deficiência (PcD), 41 indígenas e 18 quilombolas. O Enam é promovido pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e tem como banca examinadora a FGV Conhecimento.

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Caso lista exclusivamente feminina seja aprovada, o TJDFT se tornará o 14º tribunal estadual do país a adotar a medida (foto: Maurenilson Freire)

Capital dos inscritos

São Paulo é a unidade da Federação com o maior número de inscritos, com 5.787 candidaturas. Em segundo, está o Rio de Janeiro, com cerca de 3,5 mil, seguido de Minas Gerais, com 2.420. O Distrito Federal vem em quarto lugar, com 2.388 pessoas na disputa. Do total de inscritos, as mulheres são maioria nesta quinta edição, correspondendo a 55,14% das pessoas inscritas.

Incentivo aos vulneráveis

Para o diretor-geral da Enfam, ministro Benedito Gonçalves, o Enam é essencial para democratizar o acesso à carreira e valorizar a vocação, além de ser um instrumento de correção de desigualdades.

Manual para eliminar o adversário ou se salvar

O advogado Rodrigo Queiroga lança, em 17 de junho, a 4ª edição de um livro que deve fazer sucesso por aqui no Distrito Federal, especialmente, nos próximos meses: Manual Prático da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. A obra reúne uma abordagem objetiva e aplicada sobre a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, tema central no processo eleitoral brasileiro.

Advogado Rodrigo Queiroga
Advogado Rodrigo Queiroga (foto: Divulgação)

Saiba Mais

Frase

"A polarização extrema e o sectarismo corroem as bases do debate público, a desinformação e a manipulação algorítmica comprometem a formação da vontade democrática, e a relação entre os Poderes tem sido marcada por instabilidade e por embates cada vez mais fortes e frequentes. O Judiciário, em particular, vê-se diante de um paradoxo: é instado a agir como fiador da estabilidade institucional, mas, ao fazê-lo, é criticado por 'exorbitar suas competências', ministro Gilmar Mendes, decano do STF, na abertura do XIV Fórum de Lisboa

 

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF (foto: Rosinei Coutinho/STF)

  • Caso lista exclusivamente feminina seja aprovada, o TJDFT se tornará o 14º tribunal estadual do país a adotar a medida
    Caso lista exclusivamente feminina seja aprovada, o TJDFT se tornará o 14º tribunal estadual do país a adotar a medida Foto: Maurenilson Freire
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    Advogado Rodrigo Queiroga Foto: Divulgação
  • Adriana Venturilli, procuradora-geral federal
    Adriana Venturilli, procuradora-geral federal Foto: Divulgação
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    Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF Foto: Rosinei Coutinho/STF
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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 04/06/2026 05:00
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