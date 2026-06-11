Amor no escritório: até onde a empresa pode interferir

Silvia Correia, vice-presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB-RJ e professora das universidades UERJ, PUC-Rio e Candido Mendes - (crédito: Divulgação)

Por Silvia Correia* — Dia dos Namorados e mercado de trabalho: empresas podem impor regras sobre relacionamentos entre colaboradores?

Com a chegada do Dia dos Namorados, um tema recorrente volta a ganhar destaque no ambiente corporativo: os relacionamentos afetivos entre colegas de trabalho. Embora seja comum que vínculos pessoais surjam em espaços de convivência diária, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os limites da atuação das empresas quando o assunto envolve a vida amorosa de seus empregados.

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A legislação trabalhista brasileira não proíbe relacionamentos entre colaboradores. Da mesma forma, não existe previsão legal que autorize o empregador a impedir, de forma genérica, que empregados mantenham vínculos afetivos ou amorosos. A Constituição Federal assegura direitos fundamentais relacionados à intimidade, à vida privada e à liberdade individual, garantias que também se refletem nas relações de trabalho.

Isso significa que a empresa não pode interferir diretamente na escolha afetiva de seus profissionais nem estabelecer regras que imponham restrições arbitrárias à vida pessoal dos empregados. Qualquer medida que ultrapasse os limites da gestão empresarial e alcance aspectos estritamente privados pode ser considerada abusiva e até gerar questionamentos judiciais.

Por outro lado, o poder diretivo do empregador permite a criação de normas internas voltadas à preservação da ética, da transparência e da boa governança corporativa. Nesse contexto, algumas organizações adotam políticas para administrar potenciais conflitos de interesse, especialmente quando existe relação hierárquica direta entre os envolvidos.

Nesses casos, a preocupação não está no relacionamento em si, mas nos possíveis impactos sobre processos decisórios, avaliações de desempenho, promoções, distribuição de tarefas ou tratamento diferenciado entre membros da equipe. A adoção de medidas preventivas pode ser legítima desde que tenha fundamento objetivo, seja aplicada de forma proporcional e respeite os direitos individuais dos trabalhadores.

Também é importante destacar que relacionamentos no ambiente profissional não afastam a obrigação de manter uma conduta compatível com as normas da empresa. Comportamentos inadequados que prejudiquem a produtividade, o clima organizacional ou o respeito entre colegas podem ser objeto de medidas disciplinares, independentemente da existência de vínculo afetivo.

Em um cenário em que as relações de trabalho estão cada vez mais conectadas às relações interpessoais, o equilíbrio entre a autonomia privada do trabalhador e os interesses legítimos da empresa é essencial. O desafio jurídico está justamente em conciliar a proteção da vida pessoal com a necessidade de garantir um ambiente profissional ético, respeitoso e livre de conflitos que possam comprometer a atividade empresarial.

Vice-presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB-RJ e professora das universidades UERJ, PUC-Rio e Candido Mendes*

