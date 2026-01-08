Data Venia: Inquérito sobre ET de Varginha está disponível para consulta pública no STM

O Superior Tribunal Militar (STM) mantém sob sua guarda dois volumes de um Inquérito Policial Militar (IPM), com cerca de 300 páginas cada, instaurado em março de 1997 pelo comando da Escola de Sargentos do Exército para apurar os rumores do aparecimento de um ET em Varginha (MG). O procedimento investigou boatos sobre um suposto envolvimento de militares e de viaturas do Exército na apreensão e no transporte do extraterrestre. O IPM, atualmente digitalizado, está disponível para consulta pública no site do STM, e qualquer cidadão pode ter acesso integral aos autos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

30 anos no imaginário popular

De acordo com a investigação, o episódio não passou de uma história fictícia, surgida em um dia de forte chuva — com registro inclusive de queda de granizo — quando três jovens relataram ter visto uma suposta criatura agachada próxima a um muro, em um bairro da cidade (foto). O caso que ganhou o imaginário popular brasileiro completa 30 anos em 20 de janeiro.

Suposto ET de Varginha (foto: Divulgação/STM)

Combate ao crime organizado nas eleições

O Ministério Público (MP) Eleitoral criou dois grupos de trabalho (GTs) voltados a combater a influência de organizações criminosas nas eleições e acompanhar as mudanças em normas e jurisprudências relacionadas à disputa. O Grupo de Trabalho de Combate ao Crime Organizado no Âmbito Eleitoral será composto por quatro procuradores regionais eleitorais e dois membros auxiliares da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE). Eles serão responsáveis por elaborar estudos e um plano de ação para nortear o trabalho do Ministério Público em todo o país. Não vai faltar trabalho.

PRI-1312-BRASILIADF (foto: maurenilson)

Para não esquecer

A programação do Supremo Tribunal Federal (STF) de hoje, em alusão ao 8 de Janeiro, terá a abertura da exposição 8 de janeiro: Mãos da Reconstrução, no átrio do Espaço do Servidor. Às 15h, será exibido o documentário 8 de janeiro um dia para não esquecer, produzido pela TV Justiça, que registra as histórias dos profissionais do STF que testemunharam os ataques e participaram da reconstrução do Palácio da Justiça.

12/01/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press Brasília- DF - Estragos do vandalismos no Superior Tribunal Federal STF, vidros quebrados. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Mood avô

Antônio Carlos Aguiar, sócio do Peixoto & Cury Advogados e titular das cadeiras 28 e 45 das Academias Paulista e Brasileira de Direito do Trabalho trocou, por um momento, as petições jurídicas pela literatura infantil. A mudança de ares foi motivada pela notícia da chegada de sua primeira neta. A empreitada literária do jurista ganhará um prefácio de peso, assinado pelo rapper e escritor Emicida. A obra, um diário dirigido à neta que vai nascer, mistura relatos do dia a dia, notícias do mundo e palpites existenciais. O livro Cantinho de conversas com o avô tem lançamento previsto para este mês pela Lacier Editora.

Cantor e rapper Emicida (foto: Júlia Rodrigues/Divulgação)

Advogado republicano

Um dos advogados contratados por Nicolás Maduro para sua defesa na Justiça de Nova York é Bruce Fein. Segundo Rodrigo Becker, doutor em processo civil, em postagem no X, Fein é um dos advogados mais famosos dos Estados Unidos. Trabalhou na administração de Ronald Reagan, nos anos 1980, e criticou publicamente os ex-presidentes Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden. Embora tenha uma relação com o partido Republicano, ressalta Becker, Bruce Fein fez um artigo recentemente condenando a política de Trump para a Venezuela.

Nicolás Maduro acena a simpatizantes durante evento em Caracas, no sábado: negociações em andamento (foto: AFP)

Seguindo Assange

Outro advogado de Maduro é Barry Pollack, o mesmo que defendeu o jornalista e ativista australiano Julian Assange, que divulgou documentos oficiais do governo americano, foi condenado, refugiou-se na embaixada do Equador em Londres e depois fez um acordo.

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange attend a small protest near the State opera in Vienna, Austria on June 8, 2022. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Caption (foto: AFP)

"Que 2026 se inaugure como tempo de esperança renovada, fortalecimento institucional e aprofundamento do compromisso republicano"

08/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. Presidente Lula e autoridades em evento em memória do 8 de janeiro. na foto, Ministro do STF Edson Fachin. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Ministro Edson Fachin, presidente do STF