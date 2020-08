Cantor sertanejo Cauan permanece em UTI com quadro grave, mas estável

CB Correio Braziliense

(foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (18/8), a família do sertanejo Cauan Máximo informou, em nota, que o cantor continua internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), com quadro grave, "mas estável, tendo tido melhora clínica". O artista foi transferido de unidade de saúde na noite desta segunda e aguarda um novo exame médico.

Cauan realizou, nesta terça, uma tomografia do tórax, que também mostrou discreta melhora do comprometimento pulmonar, "o que nos deixa muito felizes e agradecidos a Deus, aos amigos e a todos que torcem e enviam mensagens positivas", escreveu a família. O cantor mantém-se em oxigenoterapia contínua, ou seja, recebe oxigênio em uma quantidade suficiente para garantir a oxigenação dos tecidos do corpo.

Por fim, a família do sertanejo agradece à equipe médica da unidade de saúde na qual Cauan estava e pede por orações. "Agradecemos ao Dr. Wandervan e a toda a equipe médica e demais profissionais do hospital em que ele ficou até ontem (17/8), pelo ótimo tratamento oferecido. Pedimos a todos que continuem se lembrando dele nas suas orações. Estamos confiantes na cura do nosso amigo".

Fake news

Também nesta terça (18/8), uma nota de esclarecimento foi divulgada nas redes sociais da dupla Cleber e Cauan informando ser inverídica uma notícia que circula nas redes sociais. Na mensagem, a família estaria solicitando ajuda financeira para o tratamento do artista. "viemos a público esclarecer que o referido pedido de auxílio não partiu da família nem do escritório que administra a carreira artística do cantor".







Após testar positivo para o novo coronavírus, Cauan foi internado em um hospital em Goiânia na sexta-feira (12/8). Na semana anterior, ele havia relatado os sintomas da covid-19, como febre alta e dores no corpo.