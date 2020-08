Na segunda semana de atrações, festival Drive Show Brasília trará Roupa Nova

CB Correio Braziliense

O festival Drive Show Brasília trará Roupa Nova, que comemora 40 anos de carreira - (foto: Gui Pera/ Divulgação)

Ainda que mediados pelos automóveis e sob protocolos de segurança sanitária, os brasilienses vão retornando às plateias presenciais. Na proposta dos shows drive-in, a buzina e os faróis assumem o lugar das palmas para expressar admiração e apreço aos artistas.

Por isso, após a experiência de estreia, o Drive Show Brasília se diz pronto para promover mais encontros entre o público da capital e grandes nomes da música brasileira. “Como tínhamos dito, era tudo muito novo. A princípio, as pessoas se empolgaram e queriam se aproximar do palco. Mas nossa equipe estava lá, tanto para garantir, com elegância, que as pessoas respeitassem o espaço da vaga, como para atendê-las. Tivemos bons feedbacks, tanto dos músicos quanto do público, e fizemos os ajustes necessários para este fim de semana,” relata Aci Carvalho, um dos organizadores do evento que ocorre no Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, com ingressos que vão de R$ 110 a R$ 528.

A abertura da segunda semana do festival, na noite de ontem (20/8, quinta), ficou por conta de Gabriela Rocha, um dos nome mais populares da música gospel na atualidade. A cantora desembarcou em Brasília trazendo o ministério e a interpretação musical pelos quais é reconhecida. Nesta sexta (21/8) é a vez do grupo Roupa Nova receber os fãs e embalar o festival com os clássicos. Juntos, músicos e fãs darão continuidade à comemoração dos 40 anos. Além disso, o fim de semana contará com culto solidário, programação infantil, e show de humor.

Experientes

A primeira experiência com o drive-in para o Roupa Nova ocorreu em julho, no estacionamento do Espaço Hall, no Rio de Janeiro. Ainda assim, o show de hoje tem gosto de novidade para os fãs brasilienses: a possibilidade de comemorar, na presença do grupo, os 40 anos de sucesso. “Estávamos com saudade de Brasília. Claro, que existem as diferenças entre em tocar no formato drive-in e ter o público colado com a gente. Mas o calor humano é o mesmo. É diferente, mas é bacana”, brinca Ricardo Feghali, vocalista e violonista do grupo.

Diante da pandemia, os músicos entraram em consenso sobre transferir a data do ‘cara a cara’ com o público para um momento mais apropriado. Por esse motivo, os parabéns oficiais serão dados, em março do próximo ano, em um show que, inclusive, tem contagem regressiva no site oficial. A gravação do DVD Roupa Nova 40 anos está prevista para ocorrer na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. “Ficamos felizes porque o público acompanhou a nossa decisão. A vendagem dos ingressos estava indo muito bem. O incrível é que, com a transferência para março, ninguém trocou ou cancelou, e as vendas estão crescendo devagar”, comemorou Feghali.

Experiente, o músico ressaltou a importância de os artistas sempre darem continuidade e inovarem os trabalhos, especialmente nas fases em que a arte mais se faz necessária.“A gente nunca se valeu apenas dos sucessos que conquistamos nesses anos todos. Podíamos nos acomodar, mas não é o que somos. Sempre procuramos fazer coisas novas e encontrar soluções criativas para encarar todas as fases”, explica. Além de shows drive-in transmitidos ao vivo, o Roupa Nova realizou algumas lives solidárias, uma delas, em parceria com o cantor Daniel, para divulgar a gravação conjunta de Seu jeito & meu jeito, canção lançada este mês nas plataformas digitais

Para o show, o público de Brasília poderá contar com um setlist que contém clássicos e novidades, como Whiskey-go-go, Linda demais, Volta pra mim e Dona. “A comemoração é eterna, por todo agradecimento que temos à nossa carreira, a Deus, e às pessoas de todas as idades que nos acompanham. É muito bonito ver como a nossa música chega às pessoas”, finaliza, o também compositor, Ricardo Feghali.

Destaque na web

Algumas horas antes de fazer a grande estreia no formato drive-in, em Brasília, a cantora gospel Gabriela Rocha dividiu a expectativa de subir novamente aos palcos com presença do público. “Nunca esperei que um dia isso iria acontecer, um evento nesse formato. Há 5 meses, não existia a possibilidade de isso ocorrer. Mas que bom que existem novas alternativas de estarmos juntos e termos uma noite de adoração para levar a palavra de Deus. Estou muito feliz”, disse a cantora, que abriu o festival na noite de ontem.

Foi interpretando as palavras de Thalles Roberto em Nada além de ti, em 2011, que a cantora paulista chegou às rádios, igrejas e plataformas digitais. No final do ano seguinte, lançava o primeiro disco, intitulado Jesus. Entretanto, ela costuma dizer que foi ainda na infância que recebeu o chamado para a música: “Aonde os pés não chegassem, a voz chegaria”.

E assim ocorreu. A cantora conta com presença expressiva de fãs e admiradores nas redes e nas plataformas digitais, por onde pode dar continuidade ao ministério e ter contato com os admiradores no período de isolamento social. “As redes sociais são muito importantes hoje. É um meio de comunicação surreal para o evangelho, para levar as boas novas. Eu tenho muito temor e consciência de que falo sobre Jesus, então, fico feliz e honrada por ter essa oportunidade. Que por meio da internet, as pessoas possam ser alcançadas, curadas e transformadas”, afirmou a cantora. No canal do YouTube, Gabriela chega a mais de 1,5 bilhão de visualizações nos vídeos, e 6,17 milhões de inscritos, se tornando o maior canal de artista gospel do mundo.

Quanto às faixas, o maior sucesso da cantora é Lugar secreto, com versão original lançada em 2018. Antes, tinha emplacado diversas produções, entre elas, Atos 2 e Teu santo nome. Além de trabalhos solo, Gabriela tem outras colaborações de sucesso: com Leonardo Gonçalves, gravou Nossa canção, e com o grupo Preto no Branco, Ninguém explica Deus.

*Estagiária sob supervisão de Igor Silveira