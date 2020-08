Cristiane Sobral faz campanha de arrecadação para tratamento dos filhos

LB Lucas Batista*

(foto: Coletivo ODU/Divulgação)

A escritora, dramaturga e atriz Cristiane Sobral criou uma campanha de arrecadação para doações, com objetivo de custear o tratamento dos filhos Malick Jorge e Ayana Thainá. Segundo a artista, as crianças são especiais e necessitam de acompanhamentos específicos para manter a saúde, como consultas médicas regulares e medicamentos.

“Essas contribuições terão impacto de cura, porque vão ajudar a custear vários tratamentos de saúde que meus filhos necessitam. Desde pequenos eles têm alguns problemas de saúde que acabaram se agravando recentemente. Como artista, tive comprometimento de renda, por conta da pandemia. Sou escritora e meu trabalho era de viajar, fazer palestras, e essas ações acabaram ceifadas, justamente no momento em que a saúde deles teve uma piora”, relata Cristiane em entrevista ao Correio.





Contribuindo com a quantia de R$ 20 ou mais para o tratamento de Malick e Ayana, os doadores participarão do sorteio da obra de arte Ponta de lança, feita em cerâmica pelo artista plástico Josafá Neves. O sorteio ocorrerá em 18 de setembro e os doadores devem enviar o comprovante para o telefone: 61-991531883 para confirmar a participação.

Os doadores poderão concorrer a obra do artista plástico Josafá Neves (foto: Josafá Neves)

“A campanha foi uma ideia do Josafá, meu amigo. Desabafava com ele sobre a situação dos meus filhos e ele me deu essa luz para criar a campanha. Não tenho família em Brasília, então essas questões da população negra, do nosso abandono, da nossa solidão são muito graves e eu acabei entrando em um processo de depressão. Eu me vi muito sozinha e cansada para precisar de tanta energia e força nesse momento difícil, onde as finanças não cobrem mais. Há muito tempo procuro ajuda pelo SUS, mas não tive êxito”, diz a artista.

Cristiane ressalta que, além da ajuda financeira, o carinho que vem recebendo de amigos tem sido muito importante para enfrentar esse momento difícil. “As contribuições não são só financeiras. Depois que eu criei a campanha, muita gente que eu não conversava há tempos, alunos, professores, amigos me deram carinho e cuidado que eu tanto precisava. Nós mães negras vivemos situações de muito abandono que envolvem as finanças e também afetividade”, conta.



Contas para doações

Caixa Econômica Federal

Agência: 0674

Operação: 013

Conta poupança: 23885-3

Nome: Cristiane Sobral Correa Jesus

Nubank

Agência: 0001

Conta: 16583592-9

Banco: Nu Pagamentos (0260)

Nome: Cristiane Sobral Correa Jesus



*Estagiário sob a supervisão de Ricardo Daehn