Xuxa diverte seguidores ao lembrar da primeira vez com Ayrton Senna

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-paquita Andreia Veiga publicou uma foto no Instagram nessa segunda-feira (24/8) com Xuxa, que fez um comentário inesperado. Ela relembrou a primeira vez que ficou com o piloto Ayrton Senna e internautas se divertiram com a resposta.



Logo após a publicação da antiga paquita, Xuxa comentou “Nossa paca, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco... caramba, saí do quarto com menos 2 quilos (hahahaha) putz me dá essa foto”.



“Beco” é um apelido carinhoso que a família deu para o piloto Ayrton Senna. Xuxa namorou Senna no final dos anos 80.



Logo em seguida, muitos seguidores riram da sinceridade que a apresentadora demonstrou com o comentário. “(risos) Você não existe! Amo sua sinceridade”, disse uma seguidora.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz