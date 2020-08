Nasce filha de Katy Perry e Orlando Bloom

CB Correio Braziliense

Katy Perry e Orlando Bloom estão juntos desde 2016 - (foto: VALERIE MACON)

O nascimento de Daisy Dove Bloom, a primeira filha de Katy Perry e Orlando Bloom, foi anunciado na madrugada desta quinta-feira (27/8). A informação foi divulgada no perfil oficial da organização Unicef, no Instagram. "Nós estamos flutuando em amor e maravilhados com a chegada segura e saudável de nossa filha", declarou o casal.

Katy e Bloom são embaixadores de uma campanha pela saúde das crianças da instituição. Na declaração, eles ainda falaram sobre a importância priorizar a saúde de mulheres grávidas e recém-nascidos, principalmente durante o período de pandemia.

“Nós sabemos que temos muita sorte e nem todo mundo pode ter uma experiência de parto tão pacífica quanto a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda estão com números reduzidos de profissionais de saúde e a cada 11 segundos uma mulher grávida ou um recém-nascido morre, em sua maioria de causas que poderiam ser evitadas. Por causa da covid-19, muito mais vidas de recém-nascidos estão em perigo por causa da maior dificuldade em se ter acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos para prevenir doenças. Como pais de uma recém-nascida, isso quebra nossos corações, já que temos empatia por pais com dificuldades agora mais do que nunca", escreveram.



Como forma de celebração ao nascimento de Daisy, o casal pediu doações para a Unicef. “Como embaixadores, sabemos que a UNICEF está aqui fazendo o possível para garantir que toda gestante tenha acesso a profissionais de saúde treinados e a um sistema de saúde com qualidade. Em homenagem ao coração que sabemos que nossa filha já tem , organizamos uma página de doação para celebrar a chegada de Daisy. Ao fazer uma doação você está apoiando um início de vida seguro e reimaginando um mundo com mais saúde para todas as crianças. Esperamos que seus corações floresçam de generosidade", publicaram.

O anúncio da gravidez de Katy Perry foi feito em março em um clipe da artista, que chegou a esconder a barriga com os looks antes de divulgar a notícia. Orlando Bloom e Katy Perry estão juntos desde 2016.

Confira o clipe: